El mánager de Ilia Topuria sale en su defensa: "Si pelea de nuevo contra Gaethje, Ilia lo aplastaría. Todos sabemos que tuvo una mala noche"

Malki Kawa no ha tardado en salir al cruce después de las últimas declaraciones de Ali Abdelaziz sobre Ilia Topuria. El representante del hispanogeorgiano respondió con dureza al mánager de Usman Nurmagomedov, que en los últimos días situó al excampeón de la UFC como el rival ideal para el posible debut del daguestaní en la compañía.

La figura de Topuria vuelve así a aparecer en el entorno del Team Khabib, aunque esta vez no directamente por Islam Makhachev, el nombre con el que se le había vinculado durante meses, sino por Usman Nurmagomedov. El peleador ruso, primo de Khabib Nurmagomedov, ha terminado su contrato con PFL y su futuro apunta a convertirse en uno de los grandes temas del mercado de las MMA.

Abdelaziz, que también representa a nombres como Islam Makhachev o el propio Khabib, fue claro en el podcast ‘Pound4Pound’ al hablar del aterrizaje de Usman en la UFC. El mánager pidió directamente que Topuria sea su primer rival si finalmente firma por la promotora de Dana White.

CRUCE DE PALABRAS

“La pelea que quiero, si va a la UFC, es Ilia Topuria para su primera pelea. Ya hay beef ahí. Ilia lo creó. Te lo digo de frente, creo que Usman hará que Ilia se rinda. Lo golpeará, lo pateará y lo noqueará”, aseguró Abdelaziz.

La respuesta de Kawa llegó poco después y fue igual de directa. El mánager de Topuria no solo defendió el nivel de su representado, sino que también lanzó un mensaje al entorno de Abdelaziz. “Que se calle. Ilia Topuria aniquilaría al 100% de tu plantilla”, respondió Kawa.

El representante del ‘Matador’ también quiso frenar las dudas que han aparecido alrededor de Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje en la Casa Blanca. Fue la primera derrota de la carrera profesional del hispanogeorgiano y llegó en una noche muy dura, con varias fracturas en el rostro y con la pérdida del cinturón del peso ligero. Aun así, Kawa sostiene que aquel combate no refleja el verdadero nivel de Ilia.

“Si volviéramos a pelear contra Gaethje, le daría una paliza. Todos sabemos que Ilia fue mejor, tuvo una mala noche”, explicó el mánager. Kawa fue incluso más lejos y volvió a colocar a Topuria en lo más alto de la conversación, pese al contexto actual de la división y al golpe que supuso perder el invicto. “Ilia Topuria sigue siendo el número uno del mundo. Cuando llegue el regreso, lo veréis”, sentenció.

¿USMAN, RIVAL DE TOPURIA EN EL FUTURO?

El cruce de declaraciones llega en un momento en el que Topuria continúa centrado en su recuperación. En las últimas semanas, su entorno ha ido dejando pequeñas señales sobre su evolución física después del castigo recibido ante Gaethje. El propio Kawa compartió una imagen junto a Ilia en la que aparece sin gafas de sol, un detalle que llamó la atención porque el hispanogeorgiano había tratado de proteger la zona afectada durante los primeros días de recuperación.

Mientras tanto, el nombre de Usman Nurmagomedov sigue ganando fuerza. Su entrenador, Javier Méndez, ya señaló recientemente que Topuria sería el reto más duro para su pupilo en caso de llegar a la UFC. Y aunque todavía no hay nada cerrado, el posible cruce entre ambos empieza a moverse como una pelea con mucho ruido alrededor.

Noticias relacionadas

Por ahora, Topuria tiene por delante la recuperación y el reto de reconstruirse tras su primera derrota. Pero su nombre sigue generando interés inmediato, ya sea por una revancha con Gaethje, por el eterno cruce con Makhachev o por este nuevo frente abierto con Usman Nurmagomedov.