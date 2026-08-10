Makhachev vs Machado Garry en el UFC 330: cuándo es la pelea, cartelera y dónde ver en directo y por TV en España

Los aficionados a las artes marciales mixtas se preparan para uno de los eventos del año. Después de ver a Ilia Topuria y a Conor McGregor en los últimos dos meses, ahora llega el turno del peleador número uno libra por libra de la UFC: Islam Makhachev defiende este fin de semana en el Xfinity Mobile Arena de Philadelphia el cinturón del peso wélter ante el irlandés Ian Machado Garry.

En la madrugada del sábado 15 al domingo 16 de agosto, ambos peleadores protagonizarán uno de los choques más interesantes del peso wélter. El campeón intentará imponer el control y la presión que han marcado su carrera, mientras que Garry buscará dar la sorpresa y convertir el combate en una pelea de distancia, donde su movilidad y precisión pueden plantear problemas al ruso.

Islam Makhachev celebra su victoria en el UFC 322 a hombros de Khabib / Yuki Iwamura

Makhachev parte como gran favorito y con la amenaza constante del derribo, pero deberá encontrar la forma de acercarse sin recibir demasiado castigo. Garry, por su parte, no tiene nada que perder y necesitará mantenerse lejos de la jaula y evitar que el campeón pueda encadenar lucha, clinch y control en el suelo.

Khabib Nurmagomedov, leyenda de la UFC y entrenador de Islam, ya avisaba en la previa de los peligros del irlandés: "Él [Ian Garry] corre mucho, sus golpes vienen de una larga distancia. Nunca nos hemos enfrentado a un oponente tan alto (190cm). Tendremos que perseguirlo, cerrar la distancia, agarrarlo y derribarlo. Será una pelea difícil", dijo.

Antes del combate estelar habrá atención especial para Joel Álvarez, que se medirá a Chidi Njokuani en la última pelea de las preliminares. El español, que ha entrado en corto aviso al combate, se encontrará con un adversario peligroso de pie, por lo que su capacidad para mezclar el golpeo con su habilidad de striking puede marcar el desarrollo de la pelea.

Joel Álvarez / UFC

Cartelera completa del UFC 330

Inicio de la cartelera estelar: 21:00 hora local (03:00 hora España)

Islam Makhachev vs Ian Machado Garry | campeonato mundial del peso wélter

Mackenzie Dern vs Gillian Robertson | campeonato mundial femenino del peso paja

Charles Johnson vs Jose Ochoa | peso mosca

Mansur Abdul-Malik vs Dustin Stoltzfus | peso medio

Edson Barboza vs Esteban Ribovics | peso ligero

Inicio de la cartelera preliminar: 19:00 hora local (01:00 hora España)

Joel Álvarez vs Chidi Njokuani | peso wélter

Jalin Turner vs Kauê Fernandes | peso ligero

Donte Johnson vs Eric McConico | peso medio

Vicente Luque vs Tresean Gore | peso medio

Inicio de la cartelera de los primeros preliminares: 17:00 hora local (23:00 hora España, CEST)

Rafael Tobias vs Lucas Fernando | peso semipesado

Neil Magny vs Ramiz Brahimaj | peso wélter

Myktybek Orolbai vs Jeremiah Wells | peso wélter

Cartelera UFC 330 / Twitter

Cuándo pelea Makhachev vs Machado Garry en la UFC y dónde ver en España

La gran pelea entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry se celebra este fin de semana en el Xfinity Mobile Arena de Philadelphia de Estados Unidos, durante la madrugada del sábado 15 al domingo 16 de agosto en España. La velada arrancará de madrugada: los primeros preliminares están previstos para las 23:00 horas CEST, la cartelera preliminar comenzará en torno a las 01:00 y la cartelera estelar dará inicio a partir de las 03:00 de la madrugada (hora peninsular), siendo el combate de Makhachev el último de todos, previsto no antes de las 05:00 de la madrugada.

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En España, el evento se podrá seguir en directo a través de la plataforma Max, que ofrece la señal de Eurosport para la cartelera principal y las peleas preliminares. Será necesario disponer de una suscripción activa a Max para poder ver íntegra la velada. En Sport, además, ofreceremos el seguimiento de toda la última hora del evento en directo, con la última hora de todos los combates.