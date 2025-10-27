Makhachev: "¿Topuria en la Casa Blanca? Si la UFC quiere, podemos hacerla"

Islam Makhachev entra en la fase final de su campamento para la pelea ante Jack Della Madalena el próximo 16 de noviembre en Nueva York. En un escenario icónico como el Madison Square Garden, que ha visto brillar a las mayores estrellas del deporte, el daguestaní quiere coronarse como el undécimo doble campeón en la historia de la UFC.

El ruso debutará en la división del peso wélter con una oportunidad directa al título, tras haberse consolidado probablemente como el mejor ligero del último lustro. En las 155 libras, Makhachev ya ostenta el récord de defensas de cinturón (5) y ha vencido a figuras legendarias como Charles Oliveira, Alexander Volkanovski o Dustin Poirier. Sin embargo, motivado por los infernales cortes de peso que sufría, decidió seguir su carrera en las 170 libras, dejando vacante su cinturón, que ahora posee Ilia Topuria.

Islam Makhachev debuta en el wélter este noviembre / UFC

Precisamente sobre 'El Matador' habló Makhachev en una reciente entrevista con ESPN MMA. Islam e Ilia, actualmente dos de las máximas estrellas de la UFC junto a Pereira y Merab Dvalishvili, mantienen una férrea rivalidad fuera de la jaula que tiene a millones de aficionados esperando un combate soñado. Ambos son talentos generacionales y un enfrentamiento entre ellos podría convertirse en el combate más grande de la historia, comparado solo con el icónico Khabib - Conor McGregor.

MAKHACHEV - TOPURIA, UNA PELEA LEGENDARIA

Por ahora, sus caminos están separados, ya que cada uno compite en una categoría distinta. Topuria se adjudicó el doble cinturón en junio ante Oliveira, mientras Makhachev aspira a hacer lo mismo en la Gran Manzana ante Della Madalena. Podrían haberse enfrentado el pasado junio, pero el destino lo impidió, dejando a los fanáticos con la miel en los labios. Pese a ello, el ruso mantiene a 'El Matador' en su mira: “Él quiere pelear en la Casa Blanca y yo también quiero estar allí. Creo que sí, va a ser grande para la comunidad de MMA. Si la UFC quiere esta pelea, podemos hacerla”, admitió en la entrevista.

Estas declaraciones llegan apenas dos semanas después de que Topuria, en un acto en Georgia, afirmara: “Quiero pelear contra Islam Makhachev en la Casa Blanca. Sería una de las peleas más importantes en la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer título. Creo que sería una pelea enorme y magnética”, manteniendo la misma línea que su rival.

Parece cuestión de destino que ambos púgiles se vean las caras tarde o temprano en el octágono más famoso del mundo. El terreno está más preparado que nunca: el evento en la Casa Blanca, programado para el 14 de junio, en celebración del 250º aniversario de Estados Unidos y el cumpleaños de Donald Trump, es un pretexto inmejorable. Para que esto suceda, primero Islam deberá vencer a Della Madalena, e Ilia tendrá que defender su cinturón del ligero en los primeros meses de 2026.