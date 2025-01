Makhachev, el rey de la UFC que persigue la historia

La UFC abrió el telón de la nueva temporada 2025 con un 'Fight Night' a la altura de la mejor liga de artes marciales mixtas del mundo. Sin embargo, este próximo 18 de enero llega el primer plato fuerte del curso: un UFC 311 en el que estarán en juego dos cinturones y con una cartelera que ya se postula para ser la mejor de todo el año.

Islam Makhachev (26-1), campeón del peso ligero y número uno en el prestigioso ranking libra por libra de la UFC, será el cabeza de cartel de este evento de pago por visión. Defenderá su trono por cuarta vez enfrentándose al armenio Arman Tsarukyan (22-3), un retador que viene de vencer a Charles Oliveira en el pasado UFC 300 y que es reconocido como uno de los mejores 'wrestlers' de la promotora.

Choque de titanes

Este 'Main Event' promete ser un choque entre dos de los físicos más dominantes dentro de las 155 libras. Ambos peleadores ya se enfrentaron en abril de 2019, cuando el ruso se llevó la victoria por decisión unánime. En aquel entonces, Islam ya era considerado uno de los grandes prospectos de la empresa y seguía los pasos de su mentor y fiel amigo Khabib Nurmagomedov. Para Tsarukyan, debutante en la UFC y con apenas dos semanas de preparación, fue un debut difícil, pero dejó claro que bajo su físico privilegiado había madera de campeón, a pesar de sufrir su segunda derrota profesional.

Islam, criado y entrenado en las legendarias montañas de Daguestán bajo la tutela del clan Nurmagomedov, puede hacer historia si logra superar a Tsarukyan. Con un triunfo, se convertiría en el peso ligero con más defensas exitosas del título (4), superando las tres de su mentor Khabib, quien se retiró invicto en 2020. Pero ese no es el único récord que persigue el de Makhachkala. Con 14 victorias consecutivas en la UFC, está a dos del récord de Anderson Silva (16), considerado uno de los mejores de todos los tiempos ('GOAT') en este deporte. En el Intuit Dome de Inglewood, California, Islam podría igualar las 15 victorias consecutivas de Kamaru Usman.

Tsarukyan, un superhéroe que quiere ser 'Kryptonita'

Arman Tsarukyan será el tercer gran desafío del reinado de Islam. Después de haber derrotado dos veces a Alexander Volkanovski y de protagonizar una de las batallas del año contra Dustin Poirier el pasado junio, donde logró someterlo en el quinto asalto, Makhachev enfrenta ahora a un oponente completamente diferente. Tsarukyan posee un nivel altísimo de 'wrestling' y una condición física que parece más propia de un culturista que de un atleta. Ha demostrado tener un cardio excepcional, lo que le permite competir al máximo nivel durante los cinco asaltos.

Arman Tsarukyan, sancionado 9 meses por agredir a un aficionado / AGENCIAS

A diferencia de otros rivales, el armenio no se intimidará cuando Islam lo acorrale contra la reja o intente derribarlo; al contrario, se espera que ambos protagonicen algunas de las mejores secuencias de 'scrambles' y transiciones que veremos este año en la UFC. Prepárense para un choque de titanes entre dos 'grapplers' agresivos que siempre buscan finalizar a su rival. Tsarukyan viene de sobrevivir y vencer a 'Do Bronx', además de finalizar a grandes nombres de la división como Beneil Dariush, Joaquim Silva e incluso al español Joel Álvarez en 2022. Su última derrota fue por decisión unánime contra otro contendiente de élite, Mateusz Gamrot.

"A veces creo demasiado en mí mismo", confesó Tsarukyan durante el 'Media Day'. "Cuando alguien me dice que no haga algo, yo quiero hacerlo. No sé por qué. Incluso en casa, si alguien me dice que haga algo, quiero hacer lo contrario. Esta vez, para conseguir el cinturón, tengo que escuchar muy bien a mi esquina. Tengo un plan de juego y debo seguirlo al pie de la letra"

Recordemos que Makhacehv es el gran objetivo de Ilia Topuria en su sueño de ser doble campeón de la UFC. Si el ruso sale con el brazo en alto, ese objetivo seguirá en pie para el hispanogeorgiano. En caso de coronarse el armenio como nuevo monarca de las 155 libras, veremos si sigue siendo igual de apetecible para Topuria como rival.