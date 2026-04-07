Makhachev responde a Topuria: "Te retiraste y lo sabes"

Islam Makhachev e Ilia Topuria no se olvidan. El número uno y el número dos del ranking libra por libra de la UFC, considerados los mejores peleadores del planeta, mantienen una rivalidad que tarde o temprano acabará resolviéndose dentro del octágono. Por ahora, ese enfrentamiento tendrá que esperar: el hispanogeorgiano se medirá a Justin Gaethje en la Casa Blanca, mientras que el daguestaní apunta a defender su cinturón del peso wélter en el verano de 2026.

Aun así, el cruce de declaraciones no cesa. Makhachev sigue respondiendo a cada insinuación de Topuria sobre ese combate fallido. Como ya ha repetido el ‘Matador’ —también en su reciente entrevista con ABC—, su versión es clara: el ruso se echó atrás cuando todo estaba prácticamente cerrado y solo faltaba la firma del contrato. Desde el entorno del campeón del ligero daban por hecho que ese duelo sería el plato fuerte del histórico evento en la Casa Blanca del 14 de junio, una pelea con potencial para marcar una era.

MAKHACHEV CONTESTA

Sin embargo, Makhachev mantiene un relato completamente opuesto. El pupilo del clan Nurmagomedov niega haber rechazado el combate y apunta directamente al equipo de Topuria: "Estoy cansado de escuchar historias inventadas de Topuria y su equipo. Recibí la llamada y acepté la pelea en la Casa Blanca. Al día siguiente, me informaron que había pedido una bolsa desorbitada. La UFC se negó y él se retiró. Eso es todo, no hay nada más que contar. Incluso su representante lo confirmó. Ilia, deja de hablar. Cada entrevista que das cuenta una historia diferente. Te retiraste y lo sabes".

La polémica se intensificó cuando, apenas un día después de descartarse el combate, trascendió que Makhachev también habría declinado su participación por una supuesta lesión en la mano. Una versión que generó aún más ruido cuando el propio luchador publicó un vídeo disparando un arma sin aparentes molestias físicas.

La versión de Topuria en 'ABC'

Por su parte, Topuria explicó su versión de los hechos en la citada entrevista con ABC: "Lo primero que hay que entender es que cada uno defiende su posición. Lo que yo tenía entendido de parte de la UFC es que no iban a contar conmigo para la Casa Blanca, que hiciera lo que tuviera que hacer. Pero yo pensaba que era parte de la negociación, no es lo mismo que tú lo pidas la oportunidad a que te llamen a ti. Me fui a la República Dominicana y allí recibí la llamada de la UFC, que señalaban que igual podía estar en la Casa Blanca para pelear contra Islam Makhachev. Salió Dana White diciendo que en dos días anunciaría toda la cartelera, por lo que conté que, de estar allí, sería contra Islam. De repente, me llamaron para decirme que Islam se había lesionado y que iría contra Justin Gaethje. Había puntos de la negociación que estábamos debatiendo pero es secundario".

Ilia Topuria / UFC

Más allá de este cruce de versiones, el campeón del peso ligero ya tiene su foco puesto en el combate que sí es una realidad. Topuria analizó el desafío que supone enfrentarse a Gaethje en el evento estelar de la Casa Blanca:

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"Cuando tomé la decisión de subir al peso ligero, la gente me decía que era muy pequeño. Tuve mi combate contra Charles Oliveira y lo noqueé. Ahora se anuncia el combate contra Justin Gaethje y ahora todo el mundo diciendo que es una pelea muy fácil, que lo voy a noquear, y la gente se olvida de que Gaethje es un tipo muy duro, con muchísima experiencia, que sin lugar a duda será parte de Salón de la Fama de la UFC. No puedes no tenerlo en cuenta. Es un combate duro, pero hay niveles y niveles. Está el momento de cada uno, y este es mi momento. La victoria será mía". Y dejó incluso un pronóstico claro: "Victoria en el primer asalto".