Makhachev niega su retirada y lanza un dardo tras la derrota de Topuria: “Quizá algunos perdieron el enfoque”

Hablar de Islam Makhachev en 2026 es hablar de grandeza y de uno de los mejores peleadores de la historia reciente de las MMA. Para algunos, más allá de ser el más talentoso de la actualidad, algo que acredita su número uno en el ranking libra por libra, el daguestaní ya entra de lleno en la conversación del ‘GOAT’ si hablamos de habilidades puras dentro del octágono. Para reforzar todavía más ese argumento, deberá superar ahora su primera defensa del cinturón wélter, segundo título conquistado en la UFC tras arrasar en el peso ligero, ante el irlandés Ian Machado Garry, siempre polémico y siempre incómodo.

Será en Philadelphia, Estados Unidos, un país que Makhachev ha convertido prácticamente en su segunda casa después de encabezar allí varios de sus últimos grandes combates. En territorio estadounidense, Islam se ha consolidado como una megaestrella y uno de los nombres más respetados por la afición, algo que su antecesor, amigo y casi alma gemela Khabib Nurmagomedov, gran estandarte de la escuela de Abdulmanap Nurmagomedov, nunca terminó de conseguir del todo. Ni siquiera después de ganar la pelea más grande de todos los tiempos ante Conor McGregor.

UN RÉCORD INSUPERABLE

En el próximo UFC 330, Makhachev puede lograr algo mucho más grande que mantener su estatus de campeón. En caso de salir victorioso de Philly, rompería el récord de Anderson Silva y firmaría la racha de victorias más larga en la historia de la UFC, con 17 triunfos consecutivos. En su currículum solo aparece una derrota, un nocaut sufrido ante Adriano Martins en el lejano 2015, durante su segunda pelea dentro de la promotora. Un resultado que, visto con perspectiva, ha quedado casi como un accidente dentro de una carrera prácticamente impecable.

Islam Makhachev, un guerrero como su 'maestro' Khabib Nurmagomedov / INSTAGRAM

Desde entonces, Makhachev ha construido una racha que le ha convertido en el gran hombre franquicia de la UFC. Doble campeón, número uno libra por libra y con exhibiciones ante nombres de máximo nivel como Alexander Volkanovski, Dustin Poirier o Charles Oliveira. Su última aparición llegó en noviembre, en el Madison Square Garden, donde arrasó a un Jack Della Maddalena que poco pudo hacer para retener el trono ante la lucha, la presión y el control del daguestaní.

A sus 34 años, una edad que muchos consideran cercana al ‘prime’ físico de un peleador de artes marciales mixtas, Makhachev quiso negar las especulaciones que aparecieron en las últimas semanas sobre una posible retirada después de este combate. El campeón fue claro en una entrevista con MMAJunkie.

NO AL RETIRO Y DARDO A TOPURIA

"Alguien publicó esas fake news. No me voy a retirar después de este combate", dijo. "No es verdad, voy a seguir, estoy en esa sensación de estar en forma y de cada día mejorar como peleador. Es increíbnle. Nunca vas a sentir esto en cualquier otro deporte. Quiero seguir peleando y batir todos los records y estar aquí muchos años más".

El daguestaní también habló de las derrotas recientes de Khamzat Chimaev e Ilia Topuria, dos invictos que cayeron en las últimas semanas y que han servido de aviso para el resto de grandes nombres de la compañía. Makhachev reconoció que dentro de su equipo han tratado el tema y dejó un pequeño dardo sobre la preparación y el enfoque de algunos campeones.

“Hablamos dentro del equipo sobre los chicos que perdieron. Quizá algunos perdieron el enfoque, o quizá algunos no estaban entrenando duro”, afirmó Islam.

El campeón insistió en que esa relajación no tiene sitio dentro de su entorno de trabajo, marcado por la exigencia diaria y por la escuela daguestaní que lleva años dominando en la élite.

“Pero en nuestro gimnasio eso no funciona así. Nosotros siempre entrenamos duro, más que nadie”, añadió. “Da igual si eres campeón o no; dentro del gimnasio todos somos iguales y todos los entrenadores nos exigen al máximo.”

El siguiente examen será Ian Machado Garry, en una división wélter que ahora mismo parece un estanque lleno de tiburones. Dos fuerzas de la naturaleza como Michael Morales o Carlos Prates esperan pacientes su oportunidad titular, mientras otros nombres como Gabriel Bonfim, Sean Brady o el recién coronado en Serbia Uros Medic intentan seguir sumando victorias importantes dentro del ranking.

Por el momento, el ruso deberá mantener toda su concentración puesta en Garry. El irlandés no destaca por ser un noqueador demoledor ni posee un grappling comparable al de Makhachev, pero sí cuenta con un striking muy estilista, mucho juego de piernas, buena gestión de la distancia y una envergadura que puede plantear problemas al campeón en esta nueva etapa en el peso wélter.

La diferencia física será uno de los puntos a tener en cuenta. Makhachev mide 1,78 metros, mientras que Ian Machado Garry supera el 1,90, una distancia considerable para un campeón que todavía no ha sido testeado ante uno de los cuerpos más largos de la división. Islam ya demostró ante Della Maddalena que su lucha sigue siendo una amenaza en las 170 libras, pero Garry representa un tipo de reto distinto: más móvil, más largo y menos dispuesto a aceptar intercambios innecesarios.

Noticias relacionadas

Makhachev llega como favorito, como campeón y como el peleador que domina el deporte en este momento. Pero el wélter no perdona despistes. Y si quiere seguir agrandando su nombre, batir récords y mantenerse en la cima durante muchos años más, tendrá que volver a demostrarlo ante un rival que sabe perfectamente que esta puede ser la gran oportunidad de su carrera..