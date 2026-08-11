Makhachev, ante la ‘maldición’ que ya tumbó a Chimaev y Topuria

Suele decirse que las artes marciales mixtas son el deporte en el que el favorito es menos favorito. Y el motivo es bastante claro. Aunque un peleador sea técnicamente superior a su rival, una mano, una patada o una mala lectura pueden cambiarlo todo en cuestión de segundos. Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer golpe serio. Esa imprevisibilidad es precisamente lo que hace que las MMA no dejen de sorprendernos nunca, algo que podría volver a suceder este próximo fin de semana en Philadelphia, en el combate estelar del UFC 330 entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry.

El daguestaní, actual campeón del peso wélter de la UFC y número uno del ranking libra por libra de la promotora, llega a su primera defensa en las 170 libras como amplio favorito en las casas de apuestas y en la opinión popular. Los motivos son evidentes. Doble campeón, señalado ya por muchos como el mejor peso ligero de la historia, con cuatro defensas a sus espaldas en las 155 libras y con uno de los juegos de lucha más dominantes que se han visto en la compañía, Makhachev es un problema enorme para cualquier rival.

Solo ha perdido una vez en su carrera dentro de la UFC, hace ya más de diez años, cuando cayó noqueado ante Adriano Martins en 2015. Desde entonces, campeones, excampeones y leyendas han sido víctimas de un estilo daguestaní perfeccionado hasta parecer casi indestructible. Control, presión, derribos, amenaza constante de sumisión y una capacidad muy alta para castigar cada error del rival.

CHIMAEV Y TOPURIA, PRECEDENTES EN 2026

Pese a esa superioridad, al menos sobre el papel, este año la UFC ya ha dejado claro que los favoritos están más en peligro que nunca. A lo largo de 2026 hemos visto dos de las mayores sorpresas recientes de la compañía: las derrotas de Khamzat Chimaev e Ilia Topuria en la que era la primera defensa de sus respectivos títulos. Primero cayó el campeón del peso medio. Después, el campeón del peso ligero. Ahora, Makhachev tratará de evitar esa particular maldición de las primeras defensas.

Strickland celebra su triunfo ante Chimaev / UFC

El primero fue Chimaev, que en el mes de mayo sufrió la primera derrota profesional de su carrera ante Sean Strickland. Era un combate en el que el checheno debía imponer su grappling y pasar por encima del excampeón estadounidense, pero acabó atrapado en una pelea muy incómoda, larga y desgastante. Strickland llevó el duelo a aguas profundas con su particular estilo de striking, ritmo constante y defensa, hasta recuperar el cinturón del peso medio por segunda vez.

Tan solo un mes después llegó el turno de Ilia Topuria en la Casa Blanca. El escenario parecía perfecto para el ‘Matador’: los jardines sur del edificio presidencial estadounidense, con Donald Trump en primera fila y un evento histórico para la UFC. Topuria partía como gran favorito ante Justin Gaethje, en un combate que muchos veían como una defensa relativamente cómoda para el por entonces campeón. Pero la noche acabó convertida en pesadilla.

MAKACHEV NO QUIERE CAER EN LA TRAMPA

Gaethje dio la campanada, rompió el plan de pelea de Ilia y fue acumulando daño hasta dejar una de las imágenes más duras de la carrera del hispanogeorgiano. El rostro de Topuria terminó muy castigado y la esquina decidió detener el combate antes del quinto asalto. ‘The Highlight’ se coronó así como nuevo rey de las 155 libras en uno de los grandes golpes de efecto de los últimos años.

Ahora, después de ese infausto UFC 329 entre Conor McGregor y Max Holloway, que apenas duró unos segundos por la lesión del irlandés, la pelota está en el tejado de Islam Makhachev. El daguestaní afronta su primer gran reto como campeón wélter ante un rival que representa un perfil físico muy distinto al de sus últimos oponentes.

Ian Machado Garry no tiene la lucha de Makhachev ni su capacidad de control en el suelo, pero sí cuenta con armas que pueden incomodar al campeón. Es largo, supera el 1,90 de altura, tiene buena envergadura, sabe moverse bien por fuera y trabaja con un striking ordenado, basado en tocar, salir y no quedarse demasiado tiempo en la zona de peligro.

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El irlandés deberá moverse de forma circular, no regalar la espalda contra la jaula y evitar que Islam recorte distancias con facilidad. Si el daguestaní consigue cerrarle contra la reja, entrar a las piernas y llevar el combate al suelo, la pelea puede empezar a inclinarse rápido de su lado. Makhachev no suele perdonar errores y, cuando encuentra una ventaja, la exprime hasta convertirla en dominio.