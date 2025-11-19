Makhachev destrona a Topuria y es el nuevo rey del libra por libra en UFC

Islam Makhachev dejó claro bajo los focos de Nueva York por qué muchos lo consideran el mejor artista marcial del planeta. El daguestaní neutralizó, dominó y arrasó a Jack Della Maddalena en el combate estelar del UFC 322 para proclamarse nuevo campeón del peso wélter, sumando así su segundo cinturón en la mejor liga de MMA del mundo tras subir desde el ligero, división que dejó completamente limpia durante un reinado de más de dos años.

Tras semejante exhibición ante uno de los mejores boxeadores del panorama actual, la UFC —o, más concretamente, los periodistas encargados de confeccionar los rankings— ha devuelto a Makhachev al puesto número uno del libra por libra, la lista más prestigiosa del deporte y que evalúa a todos los peleadores sin importar su categoría de peso. Islam vuelve a sentarse en el trono, desbancando a su ‘archienemigo’ Ilia Topuria, quien ocupaba la cima desde que se coronó campeón del peso ligero el pasado mes de junio. Ambos, décimo y undécimo, han sido los dos últimos dobles campeones en la historia de la UFC.

El podio lo completa el georgiano y amigo del ‘Matador’, Merab Dvalishvili, campeón del gallo que busca hacer historia este diciembre intentando cerrar cuatro defensas en un mismo año natural. En el estelar del UFC 324 se medirá a Petr Yan y, si logra la victoria, podría convertirse en el nuevo ‘Pound for Pound King’ de la compañía, pese a no tener el perfil mediático de superestrellas como Topuria, Makhachev o el propio Alex Pereira.

Topuria y una larga lista de contendientes en el horizonte

Con el triunfo en Nueva York, Makhachev igualó la marca de 16 victorias consecutivas en UFC de Anderson Silva y ahora apunta a romper el récord en su próximo compromiso. En el horizonte aparece la posibilidad de una ‘super pelea’ con Ilia Topuria. Ambos ya han “aceptado” públicamente el duelo y la idea seduce incluso en la Casa Blanca para el 14 de junio, aunque todavía faltan muchas piezas por encajar. ‘El Matador’, antes de subir a las 170 libras en busca del triple cinturón, debería defender al menos una vez su trono de las 155 libras, y el calendario del primer trimestre de 2026 empieza a quedarse sin huecos. Paddy Pimblett parece, hoy por hoy, el mejor posicionado para retarlo.

Islam Makhachev e Ilia Topuria, dobles campeones de la UFC / X

Por otro lado, el ruso también tiene una lista creciente de contendientes en el wélter. Michael Morales y Carlos Prates firmaron dos KO’s espectaculares en el mismo evento y pidieron su oportunidad titular, aunque el candidato con más opciones podría ser Ian Machado Garry. El irlandés pelea este sábado ante Belal Muhammad en UFC Qatar y una finalización convincente podría abrirle las puertas a un cruce con Makhachev el próximo año.