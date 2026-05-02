Ni Makhachev se atrevió a tanto: Carlos Prates humilla a Jack Della Maddalena en UFC Perth

Descomunal. Un recital que despeja cualquier duda sobre la figura de Carlos Prates: el miembro insignia de los 'Fighting Nerds' tiene madera de campeón de la UFC. En un escenario tan exigente como el Fight Night de Perth (Australia) enfrentando al local y excampeón del peso wélter Jack Della Maddalena, el brasileño firma una actuación que lo eleva de nuevo a lo más alto de la división.

Pasando por un inicio emocionante, ya en el segundo asalto el vendaval de Carlos Prates fue demoledor: rodillas, patadas al gemelo y al cuerpo, golpes de todo tipo... el brasileño notaba cómo el combate se ponía de su lado con el paso de los minutos. Lo que vendría en el tercero era un secreto a voces.

Víctima del trabajo quirúrgico de Prates, el excampeón y estrella local de Perth se mostraba incapaz de meterse en el combate. Intratable, hasta cruel en sus golpeos buscando el 'highlight' definitivo, el brasileño terminó encontrando la finalización por 'TKO' con el australiano rendido sobre la lona del octágono y a merced de su lluvia de golpes.

Ni siquiera en su enfrentamiento con Islam Makhachev en noviembre de 2025 habíamos visto a un Jack Della Maddalena tan superado y humillado frente a su rival. Mientras que a Islam le aguantó cinco asaltos y acabó perdiendo por decisión unánime, con Carlos Prates la historia ha sido muy distinta.

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La duda que surge ahora, tras disfrutar de la actuación del brasileño (que suma un 100% de KOs en sus siete victorias) en el combate estelar, apunta precisamente hacia Makhachev: el daguestaní estaría preparándose para su combate en el mes de julio, aunque todavía no conocemos su rival de forma oficial. Se habla de Ian Machado Garry, de Michael Morales, y el tercero en discordia podría ser Carlos Prates tras lo que hemos visto hoy. Si no es ahora, en un futuro merece tener ese title shot.