¡Makhachev (ahora sí) quiere a Topuria! "Vamos a pelear por el primer puesto"

Islam Makhachev fue una de las estrellas que no se quisieron perder el último Fight Night que la UFC celebró en el ya icónico Etihad Arena de Abu Dabi, una noche en la que Reinier De Ridder rompió todos los esquemas del peso medio y venció por decisión a Robert Whittaker en el evento estelar. El neerlandés, ex doble campeón de ONE Championship, superó al 'gatekeeper' de la división y se coloca, a priori, a una sola pelea más de la oportunidad titular.

En una cartelera en la que brillaron con luz propia dos compatriotas de Islam, Shara Magomedov y Petr Yan, ambos con victorias contundentes en las que exhibieron su buen striking, las cámaras se centraron fuera de la jaula en Makhachev, quien espera pacientemente la oficialización de su próximo compromiso. Además, no se cortó al hablar de su gran némesis en la UFC, Ilia Topuria, dejándonos unas palabras que suenan cada vez más a un "nos vemos pronto".

Della Maddalena en Nueva York por el título

El daguestaní, ya oficialmente peleador del wélter tras abandonar y dejar vacante el trono del ligero, enfrentará próximamente a Jack Della Maddalena por el cinturón de las 170 libras. Al australiano le espera una auténtica prueba de fuego en su primera defensa. Makhachev es, junto a Topuria, el mejor peleador del mundo, y hasta hace escasas semanas era el número uno del libra por libra... hasta que 'El Matador' noqueó a Charles Oliveira.

Islam Makhachev retuvo su título del peso ligero / UFC

Islam acumula una racha de 15 triunfos consecutivos, a solo una de igualar el récord de Anderson Silva en UFC, y busca convertirse en el undécimo doble campeón en la historia de la compañía. Por su parte, Della Maddalena le arrebató el título a Belal Muhammad con una exhibición de boxeo a lo largo de los 25 minutos que compartieron octágono en el UFC 315. Sobre este enfrentamiento en la cima del peso wélter, Islam afirmó en Abu Dabi: "Tenemos cerrado el 90% del acuerdo. Seguramente noviembre". Se espera que ese sea el 'Main Event' del pago por evento que nos llevará hasta el icónico Madison Square Garden de Nueva York a finales de año.

Quiere a Topuria por el trono del 'Pound for pound'

Preguntado también por un posible cruce con Topuria en el futuro —quizás la pelea más esperada por todos los aficionados a las MMA y que pudo darse en la última International Fight Week—, Islam no ocultó sus deseos. El periodista le cuestionó si, ahora que Ilia le ha 'robado' el número uno del ránking pound for pound, este combate tiene más sentido, a lo que Makhachev afirmó: "Bueno, es marketing. Lo están haciendo a propósito para promocionar esta pelea... La gente está interesada (en que se haga). Así que lo hacen bien. Pelearemos por el puesto número 1 en el ranking".

Estas palabras del eterno discípulo de Khabib Nurmagomedov reabren la puerta a un 'super combate' que la UFC intentó forzar hace meses. Topuria dejó las 145 libras y se postulaba como próximo retador de Islam, por aquel entonces campeón del ligero, pero el monarca y su equipo rechazaron esta petición alegando que Ilia "no se merecía la oportunidad". Makhachev movió ficha, subió al wélter y esquivó la bala del 'Matador', que en el UFC 317 recogió el cinturón vacante del ruso tras acabar con Charles Oliveira en menos de tres minutos.

Con el objetivo de la triple corona en mente para el hispanogeorgiano, veremos si este pleito sucede en las 170 libras o, en caso de que Makhachev pierda contra JDM, baraja volver a bajar al peso ligero para retar al ahora campeón Topuria. Recordemos que el de Daguestán ostenta el récord de más defensas exitosas en la historia de las 155 libras, con cuatro.