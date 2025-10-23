Mackenzie Dern, la peleadora más viral de la UFC que destroza a sus rivales: "El público no se va a aburrir"

Es una de las peleadoras que más gente mueve en redes sociales, y se lo ha ganado a pulso. Mackenzie Dern, peleadora norteamericana y brasileña del peso paja de la UFC, peleará este sábado 25 de octubre por el cinturón vacante del peso paja ante Virna Jandiroba. Será la coestelar del UFC 321 de Abu Dhabi, un evento espectacular encabezado por el Tom Aspinall vs. Ciryl Gane por el título del peso pesado. La novedad en el combate de Dern ahora es mayúscula, pues está en juego el título que quedó vacante la campeona Zhang Weili tras su ascenso al peso mosca.

Con 1,5 millones de seguidores en Instagram, la atleta nacida en Phoenix y cinturón negro de jiu-jitsu posee un récord de 15-5-0, siendo una de las peleadoras más seguidas de toda la UFC. Antes de su carrera en las MMA, Dern fue una figura superlativa del jiu-jitsu: bicampeona mundial IBJJF de adultos en kimono y campeona del ADCC 2015 en −60 kg, el título más prestigioso del grappling sin kimono. Ese historial competitivo juntado a sus apellidos, hija del histórico cinturón negro Wellington "Megaton" Dias (creció yendo y viniendo entre Arizona y el Brasil natal de su padre), la colocaron desde joven en el radar de los aficionados a las artes marciales mixtas.

Además, su regreso exprés al octágono apenas cuatro meses después de dar a luz, en 2019, se convirtió en uno de los relatos más emocionantes en la UFC: primero pagó peaje en la derrota ante Amanda Ribas, y años después cerró el círculo sometiéndola con una palanca de brazo en el evento inaugural de 2025, ya como cabeza de cartel en Las Vegas. A sus 32 años, Mackenzie disputará su pelea número 16 en la UFC, con la oportunidad de coronarse campeona.

Antes de la pelea, Dern (número 5 del ranking) dejó unas interesantes declaraciones a "MMA Fighting": Dern, que siempre ha soñado con medirse a Zhang, reconoció que todavía no se siente preparada. "No creo que ahora fuera el momento. No diría que no, pero no me siento lista para enfrentarla en este punto de mi carrera", explicó a MMA Fighting.

Madre de una hija de seis años, Moa, Mackenzie está casada con el surfista profesional Wesley Santos y presume de su caballo Apollo en redes sociales. Sobre el combate ante Jandiroba y el estado de la división tras la marcha de Zhang, Dern apuntó que "primero debo ganar este cinturón. Luego veremos si Zhang vuelve o no. Ella ya ha hecho historia. No necesito vencerla para considerarme campeona”, afirmó. Convencida de dar un buen espectáculo, la peleadora de Phoenix apuntó que "hay muchas chicas fuertes subiendo, el público no se va a aburrir".

Esta será la revancha parte de su primer cruce. En el UFC 256, Dern ganó en las tarjetas al mantener el ritmo y amenazar en las transiciones, pese a que Jandiroba resistió las fases de sumisión y devolvió un grappling de calidad. Ahora, a cinco asaltos y con un título en juego, la clave para Dern puede estar en provocar scrambles donde su creatividad brille y forzar secuencias de brazo o espalda que definan el combate.

En definitiva, Dern no es sólo "viral" por su carisma o por su aspecto físico, lo es porque su historia (leyenda del jiu-jitsu, retorno fulminante tras la maternidad, transición a la élite del MMA) ha conquistado a los fans. Y porque el sábado, frente a una Jandiroba en su mejor versión, todo ese ruido se pondrá a prueba en el único lugar donde no hay filtros, el octágono.