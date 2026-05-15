Así se lucirá Topuria en el jardín de Trump: la UFC ultima el evento más descabellado de su historia en la Casa Blanca

Cuando Dana White anunció en agosto de 2025 que el evento en la Casa Blanca era una realidad, muchos en el mundo de las artes marciales mixtas pensaron que era demasiado descabellado incluso para los estándares del propio White. Y sin embargo, el 14 de junio de 2026, el South Lawn de la Casa Blanca acogerá el UFC Freedom 250, el evento más ambicioso, más caro y probablemente más simbólico en los más de treinta años de historia de la organización. En el cartel estelar, un nombre que hace apenas cuatro años era prácticamente desconocido fuera de España y Georgia: Ilia Topuria, el campeón de peso ligero, el hombre al que la UFC ha elegido para protagonizar su noche más grande y que nada tiene que ver con el país estadounidense.

'El Matador' llega invicto con un registro de 17-0 y con el estatuts de doble campeón, habiendo conquistado el cinturón de las 155 libras al derrotar a Charles Oliveira en el verano de 2025. Enfrente tendrá a Justin Gaethje, un veterano de guerra que ganó el título interino en enero venciendo a Paddy Pimblett y que lleva dos fracasos previos en peleas por el cinturón indiscutido. Es una pelea de estilos antagónicos: la precisión clínica y la capacidad de finalización de El Matador contra la presión incesante y el volumen algo 'loco' de The Highlight. El co-estelar no le va a la zaga: Alex Pereira y Ciryl Gane se disputarán el título interino de peso pesado, completando un 'card' que, pese a contar con solo siete combates, es una declaración de intenciones.

El reto logístico: construir un estadio presidencial desde cero

Pero si hay algo que diferencia al UFC Freedom 250 de cualquier otro evento en la historia del deporte, no es la cartelera. Es todo lo que hay alrededor. La UFC lleva meses trabajando con funcionarios del gobierno estadounidense para resolver uno de los montajes más complejos que se han intentado en el mundo del deporte. El octágono, que pesa más de 6.800 kilos, se instalará sobre el césped histórico del jardín presidencial. Esa sola decisión ya acarrea un coste de entre 700.000 y un millón de dólares únicamente para restaurar el pasto una vez terminado el evento.

"Quiero un arco gigante iluminado de forma que, cuando la cámara apunte hacia el octágono, se vea la Casa Blanca de fondo. Y si gira al otro lado, que aparezca el Monumento a Washington", explicó el CEO de la UFC en una entrevista con Fox News. Los peleadores caminarán desde la dirección de la Oficina Oval hasta la jaula. Los pesajes oficiales no serán en ningún pabellón convencional, sino en el Monumento a Lincoln. El montaje incluirá gradas, plataformas técnicas de producción y un sistema de emisión global. White lo ha definido, sin excesiva modestia, como "la Sphere en esteroides", en referencia al histórico UFC 306 de Las Vegas en 2024 que se celebró en 'La Esfera' y que ya marcó un antes y un después para la compañía y los retos logísticos que conllevaba.

30 millones en pérdidas

La factura total del evento supera los 60 millones de dólares, una cifra que Mark Shapiro, presidente y COO de TKO Group Holdings, confirmó- La empresa prevé perder en torno a 30 millones de dólares netos, después de recuperar aproximadamente la mitad a través de patrocinios corporativos. "No obtendremos beneficio del evento de la Casa Blanca. No vamos a ganar dinero con el 250 aniversario de América", dijo Shapiro. Dana White lo remató: la UFC financia la totalidad del evento sin un solo dólar público. Es, sin precedentes, la producción más cara de la historia de las MMA.

Los cuatro peleadores estelares del Freedom 250 durante su visita al despacho oval / CASA BLANCA

El aforo en el South Lawn será de apenas 4.500 - 5000 personas, todas ellas miembros de las fuerzas armadas estadounidenses o invitados VIP, entre los que se esperan dignatarios internacionales, figuras de la talla de Elon Musk o Mark Zuckerberg, y altos cargos del gobierno como el director del FBI, Kash Patel. Para los aficionados sin acceso al recinto, la UFC habilitará una zona de seguimiento en The Ellipse, el parque frente a la Casa Blanca, con capacidad para 85.000 personas y pantallas gigantes. Fuegos artificiales, música en directo y retransmisión simultánea en Paramount+ completarán una jornada que Ari Emanuel, CEO de TKO, ya ha descrito como el modelo de lo que la compañía quiere hacer en el futuro: eventos únicos en lugares icónicos. "No puedo decirles que tengamos algo en el Kremlin", bromeó, "pero definitivamente buscaremos más de esto."

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En ese escenario sin igual, la UFC ha decidido poner a Topuria al frente. Se dice rápido pero es algo descomunal. No a un americano, no a una figura consagrada de décadas. A un peleador de 29 años nacido en Georgia criado en España, que habla cuatro idiomas y que ha conquistado la organización más importante del mundo con una velocidad tremenda. En cuestión de unos dos años se ha cargado a las mayores estrellas de su categoría y apunta a convertirse en uno de los mejores de la historia. El próximo 14 de junio el deporte español volverá a subir