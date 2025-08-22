Lone'er Kavanagh, peleador sangriento del peso mosca de la UFC: Del elogio de Topuria al 'KO' definitivo

Lone’er Kavanagh (9-0) llega a Shanghai con una etiqueta que pesa y seduce a partes iguales: invicto y señalado como una de las caras nuevas más técnicas del peso mosca y de mayor proyección en la UFC. Este sábado 23 de agosto, en el Shanghai Indoor Stadium, el londinense de raíces británico-chinas afronta un examen serio ante el veterano Charles "InnerG"Johnson, un viejo conocido del top-15.

Nacido el 9 de junio de 1999 en Londres, Kavanagh creció a base de striking (boxeo limpio, patadas con intención y un instinto de contraataque afilado) y se curtió en un gimnasio que ha impulsado talento británico en la élite: Great Britain Top Team, bajo la batuta de Brad Pickett y un equipo que ha apostado por pulir su defensa y su lectura de distancias.

Su salto al profesionalismo llegó pronto. En 2019 firmó dos victorias en el circuito doméstico y, tras un parón, en 2022 aterrizó en Cage Warriors, escaparate natural hacia la UFC. Allí encadenó triunfos de nivel: noqueó a Ryan Morgan en CW 134, superó por decisión a Ander Sánchez y volvió a definir con las manos ante Domenico Scarano en CW 150. En marzo de 2024, ya como candidato serio a llegar a la UFC, dominó a Shawn Da Silva en CW 169.

EL 'KO' QUE CAMBIÓ SU CARRERA

La gran llamada se produjo el 13 de agosto de 2024 en el Dana White’s Contender Series. Kavanagh fulminó a An Tuan Ho con un crochet de izquierda quirúrgico en el primer asalto (2:25), una acción que recorrió las redes y aceleró su fichaje por la mayor compañía de artes marciales del mundo. No fue solo potencia: fue lectura, timing y calma en fuego cruzado, rasgos que se han convertido en su sello en los combates que vendrían a continuación.

Ya con el contrato en su mano, debutó oficialmente el 23 de noviembre de 2024 en Macao ante José Ochoa y se llevó una decisión unánime tras tres asaltos de control táctico. El segundo paso, ya en 2025, fue otra prueba de temple: el 22 de marzo, en Londres, derrotó por decisión a Felipe dos Santos en una pelea de ritmo alto y momentos de intercambio en los que mostró mejoras en el grappling defensivo y en su gestión de la jaula. Fue una pelea sangrienta que volvió a ser viral.

Su balance es de dos victorias consecutivas en la UFC, y ahora quiere sumar la tercera. El objetivo no es otro que seguir dando espectáculo con actuaciones sangrientas y de pura violencia que siempre levantan al público de sus asientos. Una victoria ante un oponente con ranking y nombre consolidado empujaría a Kavanagh a la conversación de los quince primeros y confirmaría que su perfil no es solo de futuro y que ya está para grandes cotas. "Quiero ser campeón en los próximos dos años", avisó el británico.

LAS PALABRAS DE TOPURIA

Tras su estelar actuación en el UFC Londres, Ilia Topuria se deshizo en elogios hacia él en una charla con Joe Rogan. "Hay un chico que está subiendo escalones en las 125 libras. Peleó en el último 'pay per view' en Londres. Su apellido es Kavanagh, y va a ser un problema en esa división (peso mosca). Es un peleador muy habilidoso".

Al ver estas palabras de todo un doble campeón de la UFC, el inglés reconoció que nunca había visto un podcast de Joe Rogan antes, "pero que él me mencione es increíble". "Me gustó conocerle, fue un tipo realmente genial, me dedicó palabras de buena suerte".

SU PRÓXIMO RIVAL

Enfrente tendrá a, Charles Johnson (17-7), excampeón de LFA y con mucha 'calle' en la UFC. Johnson es un especialista en alargar peleas, variar miradas y puntuar mientras entra y sale del combate. Ha compartido jaula con nombres duros de la división y llega con oficio: sabe cuándo subir el volumen, cuándo patear la pierna adelantada y cuándo amarrarse en el 'clinch' para enfriar la acción.

LA CARTELERA COMPLETA DEL UFC SHANGHAI

Cartelera principal:

Johnny Walker vs Zhang Mingyang: peso semipesado

Brian Ortega vs Aljamain Sterling: peso pluma

Sergei Pavlovich vs Waldo Cortes Acosta: peso pesado

Sumudaerji vs Kevin Borjas: peso mosca

Taiyilake Nueraji vs Kieffer Brosbie: peso welter

