UFC
La lección de vida de Conor McGregor: "Me he centrado y reflexionado, y ahora regreso para demostrar de qué estoy hecho"
El excampeón volverá a competir en el que se espera que sea uno de los combates más mediáticos de toda la historia de la compañía ante Max Holloway
Solo Topuria lo ha podido noquear. Este es el reto que tiene por delante McGregor en un combate histórico. El doble campeón irlandés volverá al octágono tras unos cinco años de inactividad (22-6-0) y lo hará frente a Max Holloway en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Después de un largo periodo alejado del octágono debido a lesiones y problemas personales, el irlandés asegura que atraviesa una nueva etapa marcada por una mentalidad más madura y una preparación mucho más disciplinada.
El excampeón ha explicado que durante su ausencia dedicó tiempo a reflexionar sobre el impacto que tuvieron la fama, el dinero y el éxito en su vida. Comprendió que el lujo y los excesos no le ofrecían la satisfacción que imaginaba, por lo que decidió reenfocar sus prioridades hacia la estabilidad emocional, la disciplina y el crecimiento personal.
Este proceso también consistió en dejar atrás errores del pasado y trabajar en su bienestar mental. McGregor sostiene que ahora compite por superación personal y no por demostrar algo a los demás. Esa nueva perspectiva, afirma, le ha permitido recuperar la motivación que lo convirtió en uno de los peleadores más destacados de las artes marciales mixtas.
El irlandés ha realizado un campamento de entrenamiento centrado en mejorar su condición física y técnica. Su objetivo es regresar al máximo nivel competitivo tras varios años sin actividad, convencido de que la constancia y la preparación serán claves para afrontar un rival del calibre de Max Holloway.
El punto más complicado de su carrera llegó en 2021, cuando sufrió una grave fractura en la pierna durante un combate. Aquella derrota representó un duro golpe para su trayectoria, ya que fue una de varias caídas consecutivas que pusieron en duda su continuidad entre la élite de la UFC.
Un aumento de masa muscular
Durante el tiempo de recuperación, el irlandés realizó importantes cambios físicos para adaptarse a una nueva categoría de peso. Incrementó su masa muscular mediante un programa de entrenamiento específico y modificó su preparación con la intención de regresar en mejores condiciones que en sus últimas presentaciones.
En los últimos meses, McGregor ha compartido fotos y mensajes que reflejan una actitud mucho más enfocada y positiva. Su regreso representa una oportunidad para demostrar que ha aprendido de las dificultades vividas y que todavía posee las cualidades necesarias para competir al más alto nivel dentro de la UFC.
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