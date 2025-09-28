¡Un KO de miedo! Carlos UIberg manda a dormir a Dominick Reyes y apunta al título en la UFC

La noche del UFC Perth cerró de la mejor manera. Carlos Ulberg (número 3 del ranking), en su primera gran pelea estelar en Australia, fulminó a Dominick Reyes (número 7) con un 'KO' de manual a los 4:27 del primer asalto y dejó el RAC Arena con la sensación inequívoca de que el peso semipesado tiene un aspirante en marcha.

En un abrir y cerrar de ojos, 'Black Jag' (13-1-0) cerró el combate principal de la cartelera con una combinación terrorífica. Dos maestros del 'striking' en el peso semipesado que prometían golpes potentes en una pelea que acabó antes de lo esperado. Tras unos primeros momentos de duda, con ambos peleadores esperando el gesto de su rival para castigar a la contra, Carlos Ulberg se decidió a ir al ataque y encontró su premio.

Un amague, paso en profundidad, un jab de izquierda que marcó el ángulo seguido de una derecha nítida al mentón que desactivó al californiano, que mostró una mandíbula sorprendentemente débil. Ya en la lona, el neozelandés rubricó la obra con un par de martillazos hasta la detención del colegiado sobre el octágono.

Con una increíble racha de nueve victorias consecutivas y una finalización tan espectacular ante un exretador como Reyes, Ulberg se coloca a tiro del cinturón que se disputarán Magomed Ankalaev y Alex Pereira el próximo 4 de octubre en el UFC 320 del T-Mobile Arena. Si la UFC buscaba un contendiente vendible que encaje deportivamente en la división, Ulberg acaba de escribir su carta de presentación con letras de oro.

A la salida, Ulberg se llevó algo más que la ovación del público: la UFC premió su 'KO' con un bono de actuación por 'Performance of the Night', el mismo reconocimiento que recibió Crute, junto a otros destacados como Tom Nolan y Brando Pericic en una noche que, pese a las bajas de última hora, entregó finalizaciones y espectáculo para la división. En siete días, volvemos a Las Vegas.