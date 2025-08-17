El 'KO' del año: Lerone Murphy enmudece a la UFC con un codazo giratorio sobre Aaron Pico

Cuando Lerone Murphy vio el 'KO' de Carlos Prates ante Geoff Neal, uno de los miembros de los 'Fighting Nerds', dijo: "Sujétame el cubata". En una noche protagonizada por el enfrentamiento entre Du Plessis y Chimaev (que acabó en victoria del 'Lobo Checheno'), la pelea coestelar entre el mancuniano Lerone Murphy y el debutante Aaron Pico tuvo un desenlace mucho más espectacular que la pelea por el campeonato que vendría a continuación.

Murphy, apodado "El hombre milagro”, sigue su ascenso imparable en la categoría del peso pluma (división donde reina Alexander Volkanovski). En un combate muy esperado ante uno de los prospectos más esperados de la UFC, Lerone volvió a responder. A pesar de haber recibido un duro castigo durante buena parte del combate, el británico se marchó invicto del United Center de Chicago sumando la victoria número 17 de su trayectoria profesional y la novena consecutiva en la UFC. Y de qué manera.

El inicio del enfrentamiento estuvo marcado por la agresividad de Pico. El estadounidense conectó temprano golpes que pusieron en aprietos al inglés y lo llevó al terreno del grappling, donde buscó imponer su estilo. Desde el clinch, descargó potentes puñetazos al cuerpo de Murphy y mostró sus habilidades en la lucha en el suelo.

Ya de pie, Pico consiguió derribar de nuevo a su rival en apenas dos minutos y medio del primer asalto. Murphy intentó responder con una rodilla que impactó en el mentón del debutante en UFC, aunque sin demasiado efecto. Todo parecía inclinarse hacia el lado del expeleador de Bellator, hasta que, de forma inesperada, el británico conectó un spinning backfist (un codazo giratorio) que alcanzó de lleno el rostro de Pico y puso fin al combate de manera fulminante.

LERONE MURPHY WITH ONE OF THE MOST INSANE KO’S YOU WILL EVER SEE OVER AARON PICO #UFC319 pic.twitter.com/9FwlzpTo9y — FULL SEND MMA (@full_send_mma) August 17, 2025

El espectacular nocaut le valió a Murphy el premio de 50.000 dólares al mejor 'KO' de la noche, según confirmó Joe Rogan. Tras el triunfo, el inglés pidió que su compañero de sparring tuviera la oportunidad de competir en el Contender Series y lanzó un desafío directo a Alexander Volkanovski.

LA REACCIÓN DE VOLKANOVSKI

Este no tardó demasiado en responder con un mensaje a través de redes sociales: "Nos vemos en diciembre, Lerone. Felicidades". Se avecina peleón.