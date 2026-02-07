MMA
Khabib Nurmagomedov y su día más complicado como entrenador: "No sé cómo lo voy a gestionar"
El excampeón invicto de la UFC afronta el mayor reto de su nueva vida: siete peleadores de su gimnasio en la misma velada de la PFL en Dubái
Khabib Nurmagomedov ya no entra al octágono, pero en el pasado World Sports Summit en Dubái dejó claro que su estrés competitivo no ha desaparecido: solo ha cambiado de lugar. Este 7 de febrero, en la Coca-Cola Arena, la PFL le plantea el escenario más incómodo para un entrenador que vive las esquinas como si fueran una pelea propia: tendrá siete luchadores de su gimnasio en la misma cartelera… y admite que aún no sabe cómo lo resolverá.
La cartelera está encabezada por su primo, el campeón Usman Nurmagomedov (20-0) y el ganador del torneo de 2025, el inglés Alfie Davis (20-5-1). A él, le acompañan en el clan Khabib esa noche: Ramazan Kuramagomedov (vacante wélter vs Shamil Musaev), Khabib Nabiev, Amru Magomedov, Makkasharip Zaynukov, Renat Khavalov y Kasum Kasumov.
Es el primer gran evento de PFL en 2026 y los combates preliminares empezarán a las 15:00 horas en España, mientras que la cartelera principal lo hará a las 18:00 horas. En España, tras un acuerdo histórico, se podrá seguir en directo a través de Movistar+, en concreto, en el canal Movistar Deportes.
"No sé cómo lo voy a gestionar", soltó en aquel evento, abriendo la puerta a la parte menos visible del ‘coaching’: logística, energía y cabeza. Antes, recuerda, era otra historia: "Porque las peleas duran 15 minutos, tengo que salir, estar en la esquina del octágono, volver y volver a salir. Nunca me había pasado". Un combate, una esquina, una tensión. Ahora no. Ahora son varias guerras en paralelo.
Khabib explicó que todavía no hay un plan cerrado: "No sé cómo lo haremos". Y lo conectó con el rol que más le está obligando a madurar fuera de la jaula: liderar. "Eso es parte del liderazgo, trabajar en solucionar estas cosas", resumió, aceptando que dirigir un equipo grande no es solo entrenar: es decidir prioridades, repartir recursos y gestionar emociones cuando el margen de error es mínimo.
"Tu peleador quiere notar tu energía"
El propio Khabib dejó caer otra clave que explica su preocupación: como entrenador, el desgaste es distinto. Su presencia en una esquina no es "estar", es vaciarse. Y por eso el reto de Dubái no le inquieta por el nombre del rival, sino por el peso de estar en tantas esquinas a la vez, con tantos peleadores necesitando la misma atención. "Tu peleador quiere notar tu energía y tienes que estar al 100%".
Sobre cómo lo prepararán cuando llegue el evento, el mensaje fue práctico: tendrán que ajustar todo el trabajo específico pensando en esa noche. "Estoy muy orgulloso. Somos los mejores del mundo en un deporte tan único y tan joven, que crece cada año, y cada año llegan muchos prospectos y ‘wonderkids’ a este deporte. Y nosotros somos los mejores, o de los mejores, del mundo. Esto me hace muy feliz", asegura en la previa.
Para Khabib, el combate empieza mucho antes de que suene la campana. Y en esta ocasión, empieza con una pregunta que aún no tiene respuesta: cómo ser Khabib —al cien por cien— en siete esquinas distintas.
