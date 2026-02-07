Khabib Nurmagomedov y su día más complicado como entrenador: "No sé cómo lo voy a gestionar"

Khabib Nurmagomedov ya no entra al octágono, pero en el pasado World Sports Summit en Dubái dejó claro que su estrés competitivo no ha desaparecido: solo ha cambiado de lugar. Este 7 de febrero, en la Coca-Cola Arena, la PFL le plantea el escenario más incómodo para un entrenador que vive las esquinas como si fueran una pelea propia: tendrá siete luchadores de su gimnasio en la misma cartelera… y admite que aún no sabe cómo lo resolverá.

La cartelera está encabezada por su primo, el campeón Usman Nurmagomedov (20-0) y el ganador del torneo de 2025, el inglés Alfie Davis (20-5-1). A él, le acompañan en el clan Khabib esa noche: Ramazan Kuramagomedov (vacante wélter vs Shamil Musaev), Khabib Nabiev, Amru Magomedov, Makkasharip Zaynukov, Renat Khavalov y Kasum Kasumov.

Es el primer gran evento de PFL en 2026 y los combates preliminares empezarán a las 15:00 horas en España, mientras que la cartelera principal lo hará a las 18:00 horas. En España, tras un acuerdo histórico, se podrá seguir en directo a través de Movistar+, en concreto, en el canal Movistar Deportes.

"No sé cómo lo voy a gestionar", soltó en aquel evento, abriendo la puerta a la parte menos visible del ‘coaching’: logística, energía y cabeza. Antes, recuerda, era otra historia: "Porque las peleas duran 15 minutos, tengo que salir, estar en la esquina del octágono, volver y volver a salir. Nunca me había pasado". Un combate, una esquina, una tensión. Ahora no. Ahora son varias guerras en paralelo.



Khabib explicó que todavía no hay un plan cerrado: "No sé cómo lo haremos". Y lo conectó con el rol que más le está obligando a madurar fuera de la jaula: liderar. "Eso es parte del liderazgo, trabajar en solucionar estas cosas", resumió, aceptando que dirigir un equipo grande no es solo entrenar: es decidir prioridades, repartir recursos y gestionar emociones cuando el margen de error es mínimo.

"Tu peleador quiere notar tu energía"

El propio Khabib dejó caer otra clave que explica su preocupación: como entrenador, el desgaste es distinto. Su presencia en una esquina no es "estar", es vaciarse. Y por eso el reto de Dubái no le inquieta por el nombre del rival, sino por el peso de estar en tantas esquinas a la vez, con tantos peleadores necesitando la misma atención. "Tu peleador quiere notar tu energía y tienes que estar al 100%".

Sobre cómo lo prepararán cuando llegue el evento, el mensaje fue práctico: tendrán que ajustar todo el trabajo específico pensando en esa noche. "Estoy muy orgulloso. Somos los mejores del mundo en un deporte tan único y tan joven, que crece cada año, y cada año llegan muchos prospectos y ‘wonderkids’ a este deporte. Y nosotros somos los mejores, o de los mejores, del mundo. Esto me hace muy feliz", asegura en la previa.

Para Khabib, el combate empieza mucho antes de que suene la campana. Y en esta ocasión, empieza con una pregunta que aún no tiene respuesta: cómo ser Khabib —al cien por cien— en siete esquinas distintas.