Khabib y su noche más difícil como entrenador: "No sé cómo lo voy a gestionar"

Khabib Nurmagomedov ya no entra al octágono, pero en el World Sports Summit 2025 en Dubái dejó claro que su estrés competitivo no ha desaparecido: solo ha cambiado de lugar. El próximo 7 de febrero, en la Coca-Cola Arena, la PFL le plantea el escenario más incómodo para un entrenador que vive las esquinas como si fueran una pelea propia: tendrá siete luchadores de su gimnasio en la misma cartelera… y admite que aún no sabe cómo lo resolverá.

La cartelera está encabezada por su primo, el campeón Usman Nurmagomedov (20-0) y el ganador del torneo de 2025, el inglés Alfie Davis (20-5-1). Es el primer gran evento de PFL en 2026.

"En febrero, aquí en el Coca Cola Arena no sé cómo lo voy a gestionar", soltó, abriendo la puerta a la parte menos visible del ‘coaching’: logística, energía y cabeza. Antes, recuerda, era otra historia: “Porque las peleas duran 15 minutos, tengo que salir, estar en la esquina del octágono, volver y volver a salir. Nunca me había pasado". Un combate, una esquina, una tensión. Ahora no. Ahora son varias guerras en paralelo.

Khabib explicó que todavía no hay un plan cerrado: “Hasta que queden pocos días, no sé cómo haremos". Y lo conectó con el rol que más le está obligando a madurar fuera de la jaula: liderar. "Eso es parte del liderazgo, trabajar en solucionar estas cosas", resumió, aceptando que dirigir un equipo grande no es solo entrenar: es decidir prioridades, repartir recursos y gestionar emociones cuando el margen de error es mínimo.

El propio Khabib dejó caer otra clave que explica su preocupación: como entrenador, el desgaste es distinto. Su presencia en una esquina no es “estar”, es vaciarse. Y por eso el reto de Dubái no le inquieta por el nombre del rival, sino por el peso de estar en tantas esquinas a la vez, con tantos peleadores necesitando la misma atención. "Tu peleador quiere notar tu energía y tienes que estar al 100%".

Sobre cómo lo prepararán cuando llegue el evento, el mensaje fue práctico: tendrán que coordinarlo “muy pronto” y ajustar todo el trabajo específico pensando en esa noche: “These things we have to do very soon in Coca Cola, February 7”. Para Khabib, el combate empieza mucho antes de que suene la campana. Y en esta ocasión, empieza con una pregunta que aún no tiene respuesta: cómo ser Khabib —al cien por cien— en siete esquinas distintas.