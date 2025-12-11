Kevin Vallejos, el 'Topuria' argentino que sacude la UFC: "Soy un pibe de 24 años, si Dios quiere que pelee contra él es por algo"

Kevin Vallejos (Mar del Plata, 2001) es una de las grandes sensaciones en la UFC. Apenas una semana después de cumplir los 24 años, el bonaerense llega a su tercera pelea en la UFC tras un 'redebut' estelar en las 'Contender Series' en 2024 con el espectacular TKO en el primer asalto que le abrió las puertas de la compañía que preside Dana White. Su nuevo reto llega este domingo 14 de diciembre en la coestelar del Fight Night del UFC Apex de Las Vegas, en una pelea de gran nivel ante todo un rankeado top-15 de la división del peso pluma como Giga Chikadze.

"Es una locura. Hay muchos peleadores que llevan años y ni se acercan a un top", definía el argentino Vallejos en declaraciones a "Infobae" sobre esta pelea. Después de sumar dos victorias consecutivas, la última en agosto ante Danny Silva por decisión unánime, al argentino le ha caído la oportunidad de entrar de lleno entre los mejores de una división que sigue perteneciendo al campeón Alexander Volkanovski.

Para Vallejos este es el examen más importante de su carrera, su primera cita ante un top-15, y todo apunta a que si gana entrará de lleno en la conversación de los mejores de su división. Sin embargo, al argentino le ha tocado pelear mucho antes de llegar hasta aquí. Nacido y formado en los gimnasios de Mar del Plata, debutó en las artes marciales mixtas a los 16 años tras convencer a su madre con una mentira piadosa para que lo dejara pelear: le prometió un evento "tranquilo" y terminó en una jaula improvisada "en un lugar de mala muerte".

Mientras encadenaba sus primeras peleas, alternaba los entrenamientos con trabajos de ayudante de albañil. Sin estar todavía en la conversación de entrar en las grandes ligas, fue amasando un récord profesional que hoy impresiona siendo tan joven: 16 victorias y una sola derrota.

¿Por qué a Kevin Vallejos le llaman el ‘Topuria argentino’?

Desde ese estreno en la UFC, la comparación de Vallejos con el menor de los hermanos Topuria ha sido algo recurrente. La comparación con el doble campeón de la UFC no es casualidad, ya que su boxeo agresivo, el cabeceo para entrar y salir de la distancia y la capacidad de definir peleas por KO mediante el striking subrayan las similitudes de estilo entre ambos.

De sus 16 victorias, 11 han llegado por KO/TKO y otras dos por sumisión, muchas de ellas en el primer asalto, un patrón que refuerza la comparación con Topuria por su vocación de finalizar las peleas gracias a un golpeo terrorífico con ambas manos.

Vallejos, lejos de esquivar el tema, lo asume con naturalidad, aunque llegó a decir que sería mejor que Ilia. "Que me comparen con él y su forma de pelear me pone contento. No es algo que yo buscara”, reconoce. Y enseguida marca distancia: “Él ya tiene su edad, 28. Yo tengo 24. Cuando llegue a su edad, voy a ser mejor que él".

I will be better than Ilia Topuria 🌹🇦🇷 pic.twitter.com/ZDOV7r87IC — Kevin Vallejos (@ElChinoVallejos) August 3, 2025

De cara a su combate ante Chikadze en Las Vegas, Kevin Vallejos reconoce que es un enfrentamiento inesperado y que "ganar nos deja muy bien posicionados. Es una pelea durísima, él tiene mucha experiencia, es una leyenda para UFC. Estoy muy contento de que haya aceptado pelear conmigo. Soy un pibe de 24 años, ni siquiera estoy rankeado, estoy en el 30. Que haya aceptado tiene él más desventajas que yo. Yo voy sin nada que perder. Si gano, llego al top. Es más que un regalo”.

Chikadze, de 37 años y con 15 victorias y 5 derrotas como profesional, es uno de los strikers más respetados de la categoría, con triunfos de mucho nivel y años de experiencia en la UFC. Viene de sumar dos derrotas consecutivas ante David Onama y Arnold Allen, ambas por decisión unánime, por lo que tiene la presión de imponerse al argentino si no quiere caer del ranking del peso pluma.

¿Cuándo pelea Kevin Vallejos y cómo ver su pelea por TV y en directo?

Kevin Vallejos será la pelea coestelar del UFC Fight Night de este fin de semana en el Apex de Las Vegas, en la madrugada del sábado a domingo en España. El evento, protagonizado por el choque entre Brandon Royval y Manel Kape, número 2 y número 6 de la división del peso mosca, se podrá ver en directo y por TV. En España, se podrá seguir en exclusiva a través de Eurosport dentro de la plataforma Max, que ofrece la señal de la cartelera principal y los combates preliminares.

Será imprescindible contar con una suscripción activa a Max para poder ver la velada completa en streaming. Eurosport, que posee los derechos de emisión de la UFC en el país, emitirá el evento desde las 02:00 horas CET con las preliminares y prolongará la retransmisión hasta el final del evento. Está previsto que la cartelera estelar arranque a partir de las 04:00 horas aproximadamente, siendo la pelea del argentino Vallejos a partir de las 05:00-06:00 aproximadamente, dependiendo de la duración de los combates anteriores.