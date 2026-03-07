Kevin Vallejos quiere poner Argentina en lo más alto de UFC: “Josh Emmett impone, pero voy a salir a noquearlo"

Kevin Vallejos (17-1) atiende a SPORT en el mejor momento de su joven carrera: el argentino será estelar el próximo 14 de marzo en Las Vegas, en su primer main event dentro de la UFC. Tras irrumpir en la élite a velocidad de vértigo y colarse en el top 15 del peso pluma en apenas tres combates, el ‘boom’ albiceleste se mide ahora a una prueba de fuego: Josh Emmett, un veterano con una de las manos más temidas de la división.

Kevin, muchas gracias por atendernos de nuevo en Diario SPORT. La última vez hablamos cuando solo llevabas un combate en UFC y ahora vas a por el cuarto… y tu primer main event en Las Vegas. ¿Cómo estás?

Contento, contento con la oportunidad y con lo que se nos fue dando poco a poco en cada pelea. La verdad que muy contento. Son oportunidades que fuimos tomando y creo que fueron las correctas.

Ayer salió el póster de tu combate. ¿Cómo reacciona Kevin Vallejos cuando ve su cara en un póster de la UFC como main event?

Fue una emoción terrible, sinceramente. Haber peleado ya y firmar el póster de otro estando muy cerca… fui coestelar y no había estado en un póster, y era como un poco de celos. Pero hoy en día ya es el mío, así que muy contento de poder llevarlo a mi casa, a mi gimnasio, poder encuadrarlo… es hermoso.

El poster de la pelea entre Kevin Vallejos y Josh Emmet / UFC

Emmett, un veterano de mil batallas

Enfrentas a Josh Emmett el próximo 14 de marzo. ¿Qué pensaste cuando tu mánager te dio el nombre, un veterano y prácticamente leyenda de la división?

La verdad que sí, impone mucho Emmett. Es una pelea en la que se sabe que tiene un poder muy fuerte de nocaut y también te puede noquear de una forma muy fea, como lo hizo contra Mitchell. Así que, sinceramente, un poco emocionado, un poco asustado por la pelea, pero contento. Pelear contra alguien con tanta experiencia, voy a poder absorber muchísimo. Pelear contra él va a ser una prueba muy fuerte.

Hace nada estabas debutando en UFC y ahora estás dentro del ranking (13–14). ¿Eres consciente de lo rápido que está yendo todo?

Yo siento que todo pasa por algo. En su momento se me fue arrebatada la oportunidad de entrar al Contender Series hace un par de años atrás. Seguí entrenando, seguí perfeccionándome y hoy en día estoy acá porque así es el destino y así es lo que hizo Dios. La verdad que contento. Obviamente en mis planes estaba ir un poco más despacio, pero yo creo que hay planes distintos para mí. Simplemente sigo la corriente, sigo lo que se me va dando y aprovecho. Estoy contento de estar en el top, estoy contento de pelear ahora contra Emmett… son oportunidades, son cosas que pasan.

Tú mismo has dicho más de una vez que preferías ir paso a paso, pero la UFC parece tener otros planes para ti. ¿Cómo lo interpretas?

Obviamente, creo que también por los resultados: vengo bastante bien, vengo dando buenos desempeños y capaz que le interesa a la compañía que yo esté más arriba y peleando contra los más grandes. Sinceramente acepto todo lo que se me da. En ningún momento he dicho que no y también son oportunidades más grandes las que se te dan. Tranquilamente pude haber dicho que no a Giga y no saltarme tantos escalones. Yo estaba en el top cuarenta y pico y me midieron con alguien del top 15. Tranquilamente pude haber dicho que no, pero no está en nuestros planes. Y si la UFC piensa que es una buena oportunidad, ¿por qué no?

El argentino es uno de los mejores noqueadores del peso pluma en UFC / UFC

Hablemos de tu última actuación: el KO ante Giga Chikadze. ¿Cómo visualizaste ese momento? ¿Era el plan?

El plan era otro. Realmente era luchar un poco más, cansarlo un poco más. El KO sinceramente vino solo: se fue armando y pude resolverlo en el momento. Ese KO no estaba planeado como tal. Estaba planeado llevarlo a tal lugar y hacer el giro de puño, pero salió y se dio. Creo que también es un poco de inteligencia de pelea: mucho tiempo haciendo sparring o practicando, y el cuerpo a veces se mueve solo. Justo se dio, quedó en la posición correcta y yo tiré con muchísimas ganas de pegarle y, gracias a Dios, le pegué. Si no, dejaba un hueco en la jaula.

Firmó un KO ante Chikadze para entrar al Top-15

¿Sentiste que quizá te infravaloró por tu edad y por llevar pocos combates en UFC?

Sí, yo calculo que también. No sé si confiado, pero capaz que no me tomó muy en serio por el hecho de mi edad y por las peleas que llevo dentro de la compañía. Eso se paga en un momento: se confió y se dio así la situación. A mí me sirvió que él se haya confiado porque generó también el hecho de que la gente dijera “ah, mirá, se confió…”. En entrevistas anteriores había dicho que me iba a mandar al jardín y demás. A mí me sirve todo eso. Yo hago mi trabajo tranquilo. Si quieren hablar, que hablen, no hay ningún problema: mi trabajo y todo se va a ver en la jaula.

Vamos con Emmett. Es un veterano que a sus 40 años mantiene su mayor arma: ese volado de derecha. ¿Cómo lo analizáis en el equipo?

Sabemos que tiene poder, sabemos las manos que tiene y sabemos que también puede cambiar un poco tu estrategia de pelea. Pero nosotros tenemos la nuestra. Obviamente lo principal, y si se puede, es noquearlo: sería un lujo para mí. Pero también es un hecho que él tiene muchísima experiencia en pelear a cinco rounds y durar los cinco rounds, así que estamos preparados para eso y con un plan por si se da.

Has dicho que quizá salga con otra estrategia. ¿A qué te refieres?

Creo que cambió de gimnasio hace poco, así que puede ser que haya trabajado con su nuevo equipo algo diferente. Realmente todas sus peleas son iguales y el hecho de que haya cambiado de equipo puede que algo nuevo traiga a la mesa. Así que también estoy preparado para eso.

¿Vamos a ver un Kevin Vallejos más precavido al inicio o vas a salir con todo?

Un poco y un poco. Obviamente no voy a salir confiado, porque yo sé que aunque tenga la edad que tiene y aunque haya perdido, él no perdió contra cualquiera: ha perdido contra posibles campeones. No me voy a confiar. También aguantó cinco rounds contra Ilia Topuria y no cayó noqueado, eso habla mucho de él. Son derrotas, pero no es contra gente cualquiera. El poder sigue estando, así que voy a ser precavido. Pero no voy a respetarlo como tal, porque cuanto más lo respete, más cancha va a generar. Voy a salir como en todas mis peleas. Yo estudio muchísimo las peleas antes de hacerlas y voy a traer cosas nuevas a la hora de pelear.

Dijiste en otras entrevistas que donde más cómodo te encuentras es en el boxeo, pero que si hay que ir al suelo, también puedes. Contra Emmett, que tiene mandíbula y experiencia, ¿podemos ver una versión más completa, incluso con estrategia de grappling?

Si la pelea se da para eso, lo voy a hacer. Yo no tengo ningún problema, tengo el nivel para hacerlo. También es un hecho que él es alguien de lucha, de wrestling, así que sé que tiene buena defensa de derribos y buen juego en ese sentido. Pero si la pelea se da para ese lado, yo tranquilamente puedo desenvolverme muy bien. El plan, obviamente, me gusta y me encantaría hacer una pelea de pie contra él, porque siento que otra gente con tanto poder no voy a encontrar. Es una buena prueba para medirme a mí mismo: qué tan fuerte soy.

Quiere demostrar que es un peleador completo

A veces se critica a los noqueadores hasta que los vemos en una “pelea de barro”. ¿Te motiva demostrar que también puedes ganar en ese terreno?

Sí, sí, tranquilamente. Yo estoy dispuesto a pelear contra quien sea. Está Lerone Murphy, que tiene una lucha muy buena; está Zalal, que tiene un suelo muy bueno. Hay gente arriba que tiene muchísimo nivel y estoy preparado para todo. Obviamente quiero demostrar que también estoy para eso, no solamente soy un boxeador.

¿Cómo cambia la preparación al saber que es a cinco asaltos y tu primer main event en UFC?

Lo que más cambió es que vine con más tiempo, más semanas de campamento. Me avisaron con ocho semanas. Vine con siete semanas a Brasil para hacer el campamento y prepararme para el aire. Más que nada eso: son cinco rounds, 25 minutos arriba en acción. Creo que eso es lo que más cambié: el mayor tiempo y, obviamente, la cantidad de rounds que tengo que hacer. Después la preparación física cambió un poco, más que nada para ajustar el aire.

Kevin Vallejos junto a su mánager, Martin Pakiarz, CEO de Samurai Fight House / INSTAGRAM

Eres muy joven y ahora te llega un main event. ¿Cómo gestionas la presión?

La verdad que bien. Obviamente la presión siempre está, el miedo siempre está. Pero poco a poco capaz que me voy sintiendo un poquito más confiado. La última pelea me sentí muy bien, muy cómodo dentro de la jaula. También estoy peleando en un lugar que ya conozco: he peleado ahí varias veces. Ya conozco el lugar, ya conozco la jaula, conozco los tamaños, conozco cómo entro, cómo salgo… eso ayuda un poco a la presión que a veces siento a la hora de subirme.

Obviamente pelear contra Emmett es alguien muy imponente y genera un poco de temor, pero son peleas. Yo sé que he entrenado, sé que he hecho las cosas que estaban a mi alcance. Arriba de la jaula queda parte de lo que está escrito. No está en mi control.

Serás el segundo argentino en encabezar un evento de UFC. ¿Qué significa para ti representar a Argentina en este momento?

La verdad que sí, un orgullo. Estoy muy contento. Además, compartir todo eso con gente que ya conozco, con gente con la que he compartido entrenamientos o he charlado… es algo lindo, me llena de orgullo. Y representar mi bandera, que la gente empiece a reconocer el deporte y ser uno de los que está generando eso… porque gracias a todos los que estamos en la UFC o en eventos grandes estamos marcando un poco más la historia del MMA en Argentina. Como lo ha hecho en su momento Santiago, Ninja, Pepe.

Ahora queda nuestra labor: hoy en día somos seis peleadores, si no me equivoco, en UFC, y estamos tratando de hacer crecer el MMA en Argentina. Eso me llena de orgullo y me pone muy contento.

Llevar de la UFC a Argentina de nuevo, su sueño

¿Te ilusiona la idea de que la UFC vuelva a Argentina y tú puedas liderar una cartelera allí?

Sí, obviamente. Ojalá y Dios quiera que la UFC llegue a Argentina. Yo creo que hay muchos argentinos que también tienen la oportunidad de poder pelear. Siento que en su momento se va a dar y vamos a ser un poco más, como para poder completar una cartelera y que sea en Argentina de nuevo. Ya en su momento vino, pero el MMA no era lo mismo que es hoy en día. No es el mismo fanatismo. Hoy hay mucha gente más pendiente: hemos salido en el noticiero, en varios programas… hemos resonado bastante. Me gustaría volver a llevarlo y ver cuánta gente se suma.

Vallejos, el representante de argentina más cerca de la oportunidad titular / KEVIN VALLEJOS INSTAGRAM

¿Cómo notas el crecimiento del MMA en Argentina y el cariño de la gente hacia ti?

Está creciendo muchísimo. Se nota cuando voy a eventos o cosas así: muchísima gente se suma. En la calle te piden una foto, un saludo… y es lindo porque es el reconocimiento y el conocimiento del deporte. Ya dejamos de ser “personas deformes porque tenemos las orejas así”; ya pasamos a ser peleadores de MMA porque tenemos las orejas así. Eso está bueno.

Veo chicos de 13, 14, 15 años entrenando y eso no se veía antes. Antes arrancaba gente más grande. Ahora veo que los padres llevan a los chicos a entrenar desde corta edad para que vayan conociendo y en un futuro, ¿por qué no hacer su carrera? Tranquilamente puede ser. Es una carrera muy linda. Yo hice una carrera bastante corta y llegué donde estoy, obviamente con trabajo, sacrificio y la ayuda de mi familia, de mi gimnasio y de gente. Pero se puede. En Argentina o mudándote a otro país, lo que sea. Siento que hoy en día creció muchísimo y va a seguir creciendo.

Ahora, a las puertas del combate más importante de tu carrera, ¿qué le dirías al Kevin Vallejos que empezó y apostó por las MMA?

Que no se rinda. Que no se rinda porque hemos pasado por cosas feas. Hemos estado entrenando muchísimo tiempo solos, sin compañeros. Hemos entrenado solamente mi profesor y yo. Y había muchas oportunidades: “sí, mirá, te llevamos acá, acá” y después nada… y otra vez arrancar de cero. Pero todo rindió su fruto. La confianza que le metimos a los entrenamientos, a la gente que se ha sumado, a las horas de entrenamiento, a las horas de sacrificio… todo rinde su fruto y hoy en día es parte de eso.

Yo soy lo que soy porque el de antes nunca se rindió, porque siempre entrenó aunque estaba solo, aunque era yo y la bolsa. Y a veces ni siquiera eso: capaz que era un gimnasio súper chiquito y tenía una jaula de 4x4 y éramos 20 personas ahí adentro y no se podía hacer nada. Hoy en día contamos con una jaula mucho más grande, puedo entrenar, tengo la oportunidad de viajar, conocer el mundo y disfrutar lo que hago. Yo amo esto: amo entrenar, amo pelear y puedo conocer el mundo haciendo esto.

Para cerrar: ¿qué sería una noche perfecta el 14 de marzo en el Apex?

Poder noquear a Emmett sería espectacular, poder ganarle de nuevo el bono. Sinceramente es un reto muy grande noquearlo, así que poniéndome este objetivo y cumpliéndolo sería un logro para mí.

Y si sales con el brazo en alto, ¿qué te gustaría hacer después? ¿Alguna hoja de ruta?

Sinceramente no sé, porque siempre que he dicho algo la UFC hace lo que quiere. Cada vez que digo algo es como que no le importa y hace lo que quiere. He dicho un montón: en dos peleas dije “quiero el bono, no me lo olviden” y cuando no digo nada me lo dan. Cuando digo “quiero pelear contra este”, me dan un top. Digo “quiero ir despacio”, me dan un top. Así que hagan lo que quieran y yo acepto, no hay ningún problema.

Kevin, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y mucha suerte para el 14 de marzo.

Muchísimas gracias, un gusto también para mí.