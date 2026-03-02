Kavanagh, el peligro sobre el que avisó Topuria en la UFC: "Va a ser un problema"

La UFC podría estar ante el nacimiento de una nueva estrella en el peso mosca. Lone’er Kavanagh (10-1) se robó el protagonismo el pasado fin de semana en UFC México con una actuación sobresaliente ante el tijuanense Brandon Moreno en el combate estelar, un triunfo que lo proyecta directamente hasta el número seis del ranking de las 125 libras.

El peleador afincado en Londres, de ascendencia china e irlandesa, llegaba a Ciudad de México con todo en contra. Aceptó el combate con apenas tres semanas de antelación tras la caída del rival original, Asu Almabayev, y debía enfrentarse a un excampeón y leyenda de la división como Moreno. Con el factor de la altitud jugando en su contra y un público volcado con su héroe local, Kavanagh demostró personalidad y una madurez impropia de su corta trayectoria.

Elogiado por Topuria

En apenas su cuarto combate dentro de la promotora —debutó en noviembre de 2024— el inglés ofreció una auténtica masterclass de striking. Castigó con patadas bajas constantes, dobles jabs precisos y un control del ritmo impecable para firmar su décima victoria profesional por decisión unánime. Una actuación que sacudió la zona noble del peso mosca y generó una avalancha de reacciones en redes sociales ante lo que muchos consideran un auténtico “golpe sobre la mesa”.

El triunfo, digno del bono a la actuación de la noche, llega meses después del elogio público de Ilia Topuria, campeón de UFC, hacia Kavanagh en el popular pódcast de Joe Rogan. Preguntado por jóvenes talentos a seguir, el hispanogeorgiano señaló: “Hay un chico que está subiendo en la división de las 125 libras. Peleó en el último evento de Londres. Se llama Lone’er Kavanagh, va a ser un problema. Es un peleador muy habilidoso”.

Aquellas palabras llegaron semanas después de que ambos coincidieran en el O2 Arena de Londres, donde Topuria acudió como esquina de Guram Kutateladze. Antes del combate, Ilia se acercó al vestuario del británico para desearle suerte. Ambos comparten agencia de representación, First Round Management, y agente, José Díaz, una figura muy respetada dentro de la industria.

El momento en el que Topuria y Kavanagh se conocieron en Londres / UFC EUROPE

“Es un honor que diga eso sobre mí. Fue divertido conocerlo, es muy buena persona. Me deseó suerte y me dijo buenas palabras”, respondió Kavanagh al recordar el encuentro.

Noticias relacionadas

A sus 26 años, el londinense da un salto enorme en un peso mosca en plena renovación. El próximo 11 de abril, Joshua Van defenderá el cinturón ante Tatsuro Taira, dos de las nuevas caras de la división, mientras Kavanagh irrumpe con fuerza en la conversación. Tras desplazar a Moreno del sexto puesto del ranking, el británico podría quedarse a una gran victoria de una oportunidad titular. Nombres como Manel Kape, Brandon Royval o Kyoji Horiguchi aparecen ya como posibles rivales en su camino hacia la élite.