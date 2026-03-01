Kavanagh da la campanada en un UFC México agridulce para los locales

En corto aviso, contra la altura de Ciudad de México y frente a todo un excampeón del peso mosca. Así fue la noche consagratoria de Lone'er Kavanagh en el UFC México. El inglés, de ascendencia china e irlandesa, firmó la mayor victoria de su carrera al imponerse por decisión unánime a Brandon Moreno, dejando la sensación de que el paso del tiempo empieza a pesar sobre el histórico peleador local.

El londinense se adjudicó con claridad cuatro de los cinco asaltos y exhibió un striking ágil y cerebral en el combate más importante de su aún corta trayectoria. Patadas constantes al gemelo, dobles jabs y una lectura táctica impecable fueron la receta de una victoria capital para la división del peso mosca. Kavanagh llegó fuera del ránking y con una derrota por KO en su última aparición, aceptó la pelea tras la baja de última hora de Asu Almabayev y, tras este triunfo, todo apunta a que irrumpirá en el Top-10. No ha pasado ni un año desde su debut en la promotora y este era apenas su tercer combate en la UFC.

A sus 26 años, Kavanagh coloca a Moreno, dos veces campeón del mosca, muy lejos de una nueva carrera hacia el cinturón. El mexicano suma dos derrotas consecutivas y, en una división cada vez más profunda y competitiva, sus opciones de volver a reinar se antojan cada vez más remotas.

La velada dejó un sabor agridulce para la afición local. David Martínez fue la gran alegría al imponerse en el combate coestelar al excandidato al título Marlon “Chito” Vera. El mexicano supo mantener la distancia con su pateo y movilidad para llevarse la decisión, cediendo únicamente el último asalto al ecuatoriano, que volvió a reaccionar tarde. El ‘Doctor’ continúa así su ascenso en el peso gallo con apenas tres combates en la UFC. También celebraron el público del Arena CDMX las victorias de Imanol Rodríguez y Santiago Luna, dos de las promesas más firmes del panorama nacional.

La nota amarga llegó con Daniel Zellhuber, que volvió a evidenciar los problemas que arrastra desde sus últimas derrotas. Ante un veterano Bobby Green, de 39 años y más de medio centenar de peleas profesionales, el ‘Golden Boy’ fue superado con claridad. El estadounidense lo desarmó en el primer asalto y terminó noqueándolo con ground and pound en el segundo, dejando al mexicano muy tocado tanto física como anímicamente. Son ya tres derrotas consecutivas desde septiembre de 2024.