¿Quién es Justin Gaethje, rival de Ilia Topuria en el combate de la Casa Blanca?

Si bien Ilia Topuria no tendrá delante al rival más completo ni más dominante de su todavía corta carrera, sí afrontará un desafío muy distinto a todo lo anterior. Justin Gaethje, la gran estrella estadounidense del evento en la Casa Blanca, intentará el próximo 14 de junio hacer lo que muchos ya consideran imposible: quitarle el invicto profesional a un ‘Matador’ que llega en el mejor momento de su vida deportiva y con el favoritismo claramente de su lado.

Hablar de Justin Ray Gaethje es hablar de uno de los peleadores más espectaculares que han pasado por la UFC. Nacido hace 37 años en Safford, Arizona, lejos del foco permanente de ciudades como Las Vegas o Nueva York, el estadounidense se ha ganado a pulso el apodo de ‘The Highlight’. Y no es una cuestión de marketing. Cada vez que Gaethje pisa el octágono ocurre algo. Gane o pierda, sus peleas rara vez decepcionan. De hecho, buena parte de su legado se ha construido precisamente ahí: en convertir el caos en espectáculo y hacer de cada combate una guerra.

Gaethje, un hombre que ha estado en todas

Por eso su presencia encaja tan bien en un evento tan extravagante como el UFC Casa Blanca. Mientras Topuria representa la perfección técnica y el ascenso meteórico de la nueva gran superestrella global de la UFC, Gaethje llega como el veterano amado por el público estadounidense, un peleador curtido en mil batallas y que probablemente afronta la última gran oportunidad de convertirse en campeón absoluto del peso ligero.

Justin Gaethje, left, and Paddy Pimblett battle in an interim lightweight title fight during the UFC 324 mixed martial arts event Saturday Jan. 24, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Steve Marcus) / Steve Marcus

El currículum del estadounidense habla por sí solo. Dustin Poirier, Charles Oliveira, Khabib Nurmagomedov, Max Holloway, Eddie Álvarez, Michael Chandler o Tony Ferguson son algunos de los nombres que han compartido jaula con él. Y aunque el apellido Topuria no se parece demasiado a ninguno de los anteriores, lo que está claro es que Justin no se va a intimidar por el escenario ni por la presión.

Formado en la lucha y convertido en 'Rambo'

Curiosamente, Gaethje se formó como wrestler. Fue campeón estatal en instituto y llegó a convertirse en All-American en la División I de la NCAA con Northern Colorado. Sin embargo, en la UFC construyó prácticamente toda su carrera alrededor del striking. De sus 27 victorias profesionales, 20 han llegado por KO o TKO. Solo una la consiguió por sumisión.

Su estilo no tiene nada que ver con el de Ilia. Mientras el hispanogeorgiano destaca por la precisión, el control de distancias y la capacidad de leer cada intercambio, Gaethje vive mucho más cómodo en el desorden. Es un peleador agresivo, explosivo y capaz de convertir cualquier pelea en un intercambio salvaje de golpes. Cuanto más incómodo y caótico sea el combate, más opciones siente tener.

Ahí aparece una de las grandes claves tácticas de la pelea. Justin necesitará romper el ritmo de Topuria, impedir que encuentre comodidad con el boxeo y convertir el combate en una guerra física y emocional. Sus low kicks pueden ser fundamentales para limitar el juego de piernas del campeón y condicionar sus desplazamientos. También será importante su defensa de derribo, una herramienta infravalorada que suele obligar a muchos rivales a quedarse intercambiando arriba más tiempo del que desean.

Violencia por bandera

A nivel ofensivo, Gaethje sigue teniendo una pegada peligrosísima. Sus golpes no siempre son limpios ni ortodoxos, pero sí tremendamente dañinos. Además, sabe soportar castigo y tiene una experiencia gigantesca en escenarios de máxima presión. En su esquina estará, además, uno de los entrenadores más respetados de este deporte: Trevor Wittman, varias veces elegido coach del año y arquitecto de campeones como Kamaru Usman o Rose Namajunas.

Trump, con Topuria y Gaethje en el despacho Oval / EFE

Las cifras también ayudan a entender el fenómeno Gaethje. En 15 combates dentro de UFC ha sumado 15 bonos extra entre ‘Fight of the Night’ y ‘Performance of the Night’. Una barbaridad incluso para los estándares de una empresa que premia el espectáculo por encima de casi todo. Nadie representa mejor esa filosofía que él.

Khabib, Oliveira... y ahora Topuria

Eso sí, tampoco ha tenido suerte cuando ha rozado la cima definitiva. Ganó el cinturón interino ante Tony Ferguson en plena pandemia y después cayó frente a Khabib Nurmagomedov en la unificación. Más tarde derrotó a Michael Chandler para volver a ganarse una oportunidad titular, aunque Charles Oliveira lo sometió en 2022. Después llegó el cinturón BMF ante Poirier y, poco tiempo más tarde, aquel KO histórico de Max Holloway en el UFC 300 que ya forma parte de la historia reciente de las MMA.

Gaethje ante Khabib en 2020 / UFC

Desde entonces, Gaethje se tomó un tiempo lejos de la jaula y regresó con dos victorias consecutivas por decisión ante Rafael Fiziev y Paddy Pimblett, resultados que le devolvieron directamente a la pelea grande y al papel de protagonista en Washington.

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El problema para él es que delante tendrá probablemente al peleador más inteligente y preciso de toda la UFC actual. Topuria no suele desordenarse, no entra en guerras innecesarias y rara vez pierde el control emocional de los combates. Ahí está el gran dilema del UFC Casa Blanca: si Gaethje consigue romper ese orden y arrastrar a Ilia al barro, tendrá opciones reales. Si el campeón logra imponer su lectura táctica y castigar los errores defensivos del estadounidense, la pelea puede terminar muy rápido.