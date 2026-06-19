Justin Gaethje, sobre cómo quebró a Ilia Topuria: "Dije que lo llevaría al infierno; ahí estaba"

Justin Gaethje obró uno de los mayores milagros de la historia reciente de la UFC al destronar al hasta entonces inquebrantable Ilia Topuria. El hispanogeorgiano, campeón del peso ligero y uno de los grandes dominadores de la compañía, abdicó ante el estadounidense tras cuatro durísimos asaltos en los que recibió un castigo constante. Finalmente, Topuria se vio obligado a no salir al quinto round debido a las graves lesiones sufridas en el rostro y a unas magulladuras que, previsiblemente, lo mantendrán alejado de la competición durante al menos seis meses.

'The Highlight' firmó así la victoria más importante de toda su carrera ante la atenta mirada de Donald Trump, que presenció cómo uno de los grandes héroes locales se coronaba en los jardines de la Casa Blanca. Durante toda la semana, la residencia presidencial se convirtió en el epicentro mundial de las artes marciales mixtas gracias a un evento sin precedentes, para el que la UFC levantó una estructura valorada en 60 millones de dólares con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el 80 cumpleaños del presidente estadounidense.

Topuria, que lógicamente tardará un tiempo en reaparecer públicamente, ya rompió su silencio a través de las redes sociales. El excampeón aceptó deportivamente la derrota, felicitó a Gaethje por su actuación y dejó abierta la puerta a una futura revancha.

Unos días más tarde fue el nuevo campeón absoluto quien quiso compartir sus sensaciones y explicar cuáles fueron, a su juicio, las claves que le llevaron a derrotar al 'Matador' en el UFC Freedom 250.

GAETHJE DA LA CLAVE

Para Gaethje, hubo un concepto por encima del resto: el timing.

"Cuando más practicas este deporte más interiorizas ese concepto. Cuando ves que mi cara está bien, nada herida, no es una casualidad. Cuando ves frame a frame, ves que trato de quitarle energía a todos sus golpes rectos y todos rebotan en mi cuerpo. Cuando me concentro en este timing no tengo rival. Cuando estoy en peligro, mi cuerpo hace cosas locas. Pude reposicionar mis pies cada uno o dos segundos. Peleé una pelea perfecta. Estaba completamente desprevenido. Dije que cuando llegáramos a los asaltos dos y tres estaría en el infierno. Ahí es donde estaba", explicó el estadounidense en el Pat McAfee Show.

Gaethje también quiso destacar la diferencia de expectativas con las que ambos llegaron al combate. "Nunca voy con expectativas, así que no me puedes sorprender. Él sí lo hace", añadió.

"ESTOY TAN ORGULLOSO DE LA OBRA MAESTRA QUE HE CREADO"

El nuevo campeón del peso ligero también compartió una reflexión más emocional en su cuenta de Instagram, acompañada de varias fotografías del combate. Un mensaje que rápidamente se hizo viral entre los aficionados.

"Estoy muy orgulloso de la obra maestra que he creado en este viaje que empezó en 2008. Cada persona, lugar o cosa que me ocurrió, o que ocurrió para mí, me dio el conocimiento que necesitaba para moldear mi mente y mi cuerpo para este momento, que fue el UFC Freedom 250.

Tengo una familia que ha creído en mí más de lo que yo jamás podría haber creído en mí mismo y, sin ellos, habría abandonado hace mucho tiempo. Soy el campeón de la división de peso ligero de la UFC. Todos los mensajes, palabras de ánimo y muestras de aprecio son una auténtica alegría", publicó el estadounidense.