Jon Jones se posiciona con Topuria sobre su combate con Makhachev: "Es el peleador perfecto, siempre está en forma y gasta millones de dólares en su salud"

A pocos días de vivir el regreso de Islam Makhachev en su combate ante Ian Garry el próximo 16 de agosto por el título del peso wélter de la UFC, los aficionados de las MMA todavía no se olvidan de la pelea soñada ante Ilia Topuria. Pese a la reciente derrota de 'El Matador' ante Justin Gaethje en la 'Casa Blanca', este enfrentamiento sigue siendo el choque de estilos que todos quieren ver alguna vez antes de que alguno de los dos peleadores decida retirarse.

Uno de los que sigue 'hypeando' esta posible pelea ha sido nada más y nada menos que Jon Jones, figura histórica de la UFC y considerado por muchos como el 'GOAT' de las artes marciales mixtas: retirado en 2024, fue campeón del peso pesado y semipesado, con un impresionante récord profesional de 28 victorias y una sola derrota.

Una creatividad entre Islam Makhachev e Ilia Topuria / YOUTUBE

Preguntado por su opinión al respecto del hipotético (y soñado) combate entre Topuria y Makhachev, Jon Jones lo tiene muy claro: "Si tuviera que apostar, elegiría a Topuria. Porque el striking de Topuria es superior. Pero siento que el grappling de Islam es mejor. También creo que Topuria tiene más habilidades de sumisión, pero el poder de noqueo de Topuria lo hace un poco mejor. Ambos luchadores pueden ganar en cualquier noche. Pero si tuviera que apostar personalmente en este combate, pondría mi dinero en Ilia", explicó.

Otro de los nombres que se han vinculado habitualmente a Ilia Topuria es el de Arman Tsarukyan, número 2 en el ranking del peso ligero de la UFC. "Podría ser un oponente difícil para Topuria, pero creo que si alguien pudiera vencer a Ilia, sería Islam", apunta Jon Jones.

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"En mi opinión, Ilia es actualmente un luchador perfecto. Su grappling se ve genial, su disciplina, la forma en que se lleva... siempre en forma, siempre fuerte. He oído que gasta millones de dólares en su proceso de recuperación, salud y suplementos alimenticios. Su nivel de boxeo, su poder de noqueo... parece el luchador del futuro. Personalmente, no tengo ningún interés o favoritismo en este asunto. Que gane quien gane. Pero si tuviera que apostar, creo que Ilia es mejor", finalizó.