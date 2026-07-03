Jon Jones, leyenda de la UFC, sobre Ilia Topuria: "No puedes mentir una vez entras en esa jaula"

Jon Jones también se ha pronunciado sobre la primera derrota de Ilia Topuria en las MMA. La leyenda estadounidense, considerado por muchos como el mejor peleador de todos los tiempos, cree que el hispanogeorgiano tiene las herramientas necesarias para recuperarse después del duro tropiezo ante Justin Gaethje en la Casa Blanca.

Topuria perdió por primera vez como profesional después de que su esquina detuviera el combate antes del quinto asalto. Una derrota dura, no solo por el resultado, sino también por el castigo recibido y por el impacto que supone perder el invicto después de una carrera construida alrededor de una confianza absoluta, un motivo por el que peleadores como Paddy Pimblett o Arman Tsarukyan, ambos 'enemigos' de Topuria en la UFC, avisan que el 'Matador' ya nunca será el mismo.

JON JONES DEFIENDE EL CORAJE DE TOPURIA

Aun así, Jones no cree que este revés tenga por qué hundir la carrera del ‘Matador’. Al contrario, considera que la actitud de Ilia después de la pelea puede ser una buena señal de cara a su regreso. Para el excampeón de la UFC, la clave está en la capacidad de un peleador para analizar con honestidad lo que ha ocurrido, sin esconderse detrás de excusas.

“La honestidad con uno mismo es la clave en las MMA... no puedes mentir una vez entras en esa jaula”, aseguró Jones en una entrevista con Red Corner MMA.

El estadounidense elogió la mentalidad de Topuria y apuntó que el hispanogeorgiano parece entender que, simplemente, no tuvo su mejor noche ante Gaethje. Para Jones, ese punto es importante, porque los peleadores que buscan excusas suelen tener más problemas para corregir errores y volver a competir al máximo nivel.

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La derrota ante Gaethje ha abierto un nuevo escenario para Topuria, que ahora afronta por primera vez en su carrera el reto de reconstruirse después de perder. Hasta la cita de la Casa Blanca, el ‘Matador’ había superado todos los obstáculos en la UFC y llegaba de noquear de forma consecutiva a rivales de primer nivel como Volkanovski, Holloway y Oliveira. Esta vez, sin embargo, se encontró con un Justin Gaethje capaz de hacerle daño pronto, resistir sus mejores momentos y castigarle con el paso de los asaltos.