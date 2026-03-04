Jon Jones adelanta a Topuria y se postula para la Casa Blanca

La actualidad en la UFC cambia a la velocidad de un nocaut. Si hace apenas unos días todo apuntaba a que Ilia Topuria y Justin Gaethje serían el combate estelar del histórico evento que la promotora planea celebrar en la Casa Blanca el próximo 14 de junio, ahora el escenario parece haber dado un giro inesperado. El esperado duelo por la unificación del peso ligero podría retrasarse unas semanas.

Según adelantó el periodista Álvaro Colmenero (ABC), una de las fuentes más fiables en torno a la UFC, el nuevo gran candidato para protagonizar la velada sería un nombre que no necesita presentación: Jon Jones. El considerado por muchos como el mejor peleador de todos los tiempos lleva más de medio año retirado, pero estaría cerca de regresar para convertirse en la gran estrella del evento que conmemorará el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, una celebración impulsada por el presidente Donald Trump, gran aliado de Dana White.

Jon Jones quiere ser el héroe de Trump

Sería uno de los regresos más impactantes de los últimos tiempos. “Bones”, que dominó la UFC durante más de una década y logró coronarse campeón tanto en el semipesado como en el peso pesado, podría volver a la jaula en una fecha simbólica para su país. Y lo haría ante otro de los nombres más imponentes del deporte: Alex Pereira. El brasileño dejó recientemente vacante su cinturón del peso semipesado para subir al heavyweight en busca de un logro histórico: convertirse en campeón en tres divisiones distintas.

Jon Jones vuelve a la UFC en el Madison Square Garden de Nueva York / UFC PHOTOS

El posible Jones vs. Pereira encajaría a la perfección como combate estelar de una cartelera que pretende reunir a varias figuras estadounidenses. Entre los nombres que suenan para formar parte del evento figuran Colby Covington, Jorge Masvidal —de origen cubano— y también Justin Gaethje, actual campeón interino del peso ligero.

Hasta hace poco, el plan era distinto. La UFC tenía prácticamente decidido que Topuria vs. Gaethje, combate de unificación del cinturón ligero que posee el hispanogeorgiano, fuese el plato fuerte de la noche. El estadounidense representa a la perfección al público local y “El Matador” es una de las grandes superestrellas del momento, junto a Islam Makhachev.

Sin embargo, factores políticos y de imagen podrían haber cambiado los planes. Muchos analistas consideran que Topuria partiría como favorito claro, incluso con opciones reales de nocaut. Y la posibilidad de ver a una de las grandes figuras estadounidenses caer de forma contundente en el edificio político más importante del país —y ante el propio presidente— no parece el escenario ideal para una velada cargada de simbolismo nacional.

Mientras tanto, Jon Jones ya ha alimentado los rumores sobre su regreso: “Estoy negociando con la UFC sobre este asunto de la Casa Blanca. Soy un estadounidense orgulloso y estoy deseando representarlos una vez más”.

Si finalmente se confirma, el evento podría convertirse en uno de los más mediáticos de la historia reciente de la UFC. Y, de paso, retrasar el esperado choque entre Topuria y Gaethje, que sigue perfilándose como una de las peleas más importantes del año.