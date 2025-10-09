Joel Álvarez, un 'Fenómeno' listo para asaltar el wélter de la UFC: "Si salgo a matar y cometo un fallo, el cazado soy yo"

Joel Álvarez (22-3) atiende a Diario SPORT en Río de Janeiro a pocos días de su debut en el peso wélter ante Vicente Luque (23-11-1), el tercer gran combate de una noche encabezada por Charles Oliveira y Mateusz Gamrot en Rio de Janeiro. El 'Fenómeno', listo para la guera una vez más, lo hace en el día más duro: la fase final del recorte, con la mirada puesta en el pesaje del viernes, cuando deberá marcar por primera vez en UFC las 170 libras antes de un reto mayúsculo en territorio hostil.

¿Cómo estás en Río y cómo llevas el corte de peso, física y mentalmente?

Bien. A nivel físico no tiene nada que ver con cuando peleaba en 70 kilos; me siento con mucha energía y mucha fuerza. En Río de Janeiro, el primer día bien porque hizo sol, pero luego han sido días de lluvia y no he podido conocer nada. Estoy contento: es Fight Week, un ambiente que me gusta, con muchas cosas que hacer —fotos, entrevistas y protocolos de UFC—. En resumen, bien, trabajando y contento.

Tras la lesión previa a Benoit Saint-Denis, ¿qué supone cerrar el año con corto aviso y debut en wélter?

Lo de Benoit fue un mal tropiezo. Hicimos todo el campamento, todo bastante medido, y un cúmulo de desdichas de última hora nos sacó de la pelea. Eso nos ha traído hasta donde estamos hoy: las 170 libras, el peso wélter. Era necesario, sobre todo, pelear en corto aviso; necesitaba pelear antes de que acabase el año.

División nueva, vida nueva

¿Te sientes más liberado en wélter tras sufrir en 155?

Sí. Yo camino sobre los 90 kilos, además bien trabajados, atléticos. Bajar a 70 era muy duro. Coger una pelea con tres semanas era impensable; necesitaba mínimo diez semanas de campamento. Así tenía muy poca actividad al año: una, como mucho dos peleas. De esta manera puedo pelear tres o cuatro veces, coger reemplazos sin problema. Lo que quiero es estar activo y disfrutar; ya tengo 32, no 25 como cuando entré en UFC. En los años que me quedan, quiero disfrutar, pelear aquí y hacer estos viajes con el equipo.

¿Es una “segunda carrera” aceptando cortos avisos que antes no podías?

Tal cual. Lo he definido como una segunda carrera. Las últimas peleas han ido bien, pero el corte hacía todo agridulce: te sale una pelea y llega el bajón del corte duro. El campamento se convertía en mirar el peso poco a poco. Ahora es distinto: creo que puedo volver a disfrutar del deporte, que es lo importante.

¿Qué pensaste al recibir a Vicente Luque en Río?

Rival y arena inmejorables. Vicente tiene un estilo de los que divierten peleando, y a mí me gusta hacer peleas divertidas. Aquí todo el mundo —analistas, periodistas— habla del ambiente en Brasil, ese “uh, vai morrer”. Territorio hostil, con unas 20.000 personas en tu contra. Tiene que ser una sensación diferente pelear aquí.

"La pelea que todos quieren ver. La pelea del pueblo"

¿Te motiva ser el “enemigo” fuera de casa?

Sí, claro. He venido con mucho que ganar: pelea en corto aviso, territorio hostil y nueva división. Hay mucho que demostrar y mucho que ganar. Eso motiva.

¿Cómo imaginas el combate entre dos ‘cazadores’?

La gente la llama “la pelea del pueblo” del evento, la que todos quieren ver. Sería raro que llegase a la decisión. Yo tengo muchísimas finalizaciones y Vicente, casi lo mismo. Lo normal es que no llegue a los jueces.

¿Buscarás el KO desde el inicio o planteamiento calculador?

Justo lo contrario. Hay que ser calculador e inteligente, más con un tío como Vicente. Él también es un cazador: si yo salgo a matar y cometo un fallo, el cazado soy yo. Hay que ir paso a paso, minuto a minuto, preparar trampas y no caer en una guerra que igual no nos interesa, sobre todo en el primer asalto, cuando estás más frío. Ir calculando, hacer nuestras cositas, sacar nuestra creatividad, pero ir fríos y pensativos.

Joel Álvarez, tras su victoria ante Drakkar Klose / UFC

¿Habéis preparado su amenaza de sumisiones (D’Arce), por si evita el intercambio?

Sí, hemos trabajado jiu-jitsu; su estilo se parece al mío, nuestras finalizaciones son similares. Lo he estudiado, como él me habrá estudiado a mí. Me encanta que, cuando se ve en peligro, no recurre al “abrazo de seguridad” ni a la lucha como el 90%: se mantiene en el striking. Me parecería raro que luchara; me sorprendería. Aun así, ese punto lo tenemos cubierto. Le he visto recibir golpes duros, estar mareado, y aun así mantenerse de pie. No es un tío que se vaya a la lucha por seguridad, y eso me gusta. Muy pocos lo hacen.

Si ganas a Luque, ¿dónde te coloca en el wélter?

En números, cerca del top-15, porque ahora mismo Vicente no está rankeado y eso me pondría para un siguiente disparo contra alguien del ranking. En sensaciones, top-10 natural: ha estado top-5, ha ganado a campeones y se ha medido con otros tantos. Aunque los números no lo pongan en el ranking, para mí es top-10. Yo me sentiría dentro del top-10; oficialmente, cerca del top-15, y el siguiente paso sería alguien del ranking.

Un 'Fenómeno' más activo en las 170 libras

Calendario: si ganas, ¿otro corto aviso (Qatar) o 2026 por la paternidad en diciembre?

Paso a paso. Si la victoria es como la última, sin sufrir ni desgaste, podría coger otro corto aviso en Qatar, si se da. Si no, ya 2026: marzo sería buena fecha para volver a trabajar, porque en diciembre voy a ser padre y esos dos o tres meses tengo que estar a tope con mi mujer, ayudándola.

Joel Álvarez en su combate ante Klose / JOEL ÁLVAREZ/INSTAGRAM

¿Te gustaría pelear más cerca de casa para la afición española?

Claro. En Londres se montó una buena marea roja porque también peleaba Dani Bárez. Más allá del apoyo, por nosotros: estos viajes son una paliza; hay que llegar días antes por el jet lag y la aclimatación. Siempre digo que, si puede ser, mejor pelear cerca de casa. A ver si hacen un UFC Burgos o algo así. Para nosotros es más cómodo, la gente puede verlo en directo y todo se va arrimando.

¿Sientes el apoyo masivo en redes e internacionalmente?

Siempre lo digo: tengo una afición que a veces no merezco, porque no soy el más hábil en redes. Pero noto muchísimo el apoyo; es señal de que hago las cosas bien en las peleas. Me vendo peleando: intento dar siempre lo mejor, buen espectáculo, ir a “matar o morir”. Creo que eso es lo que la gente quiere ver. Me siento muy arropado y querido, y me motiva un montón. Estoy en deuda con ellos.

Te vimos imitar una celebración de Alex Pereira en un vídeo de UFC. Eres muy fan de ‘Poatán’. ¿El escenario perfecto sería ganar y celebrarlo “a lo Pereira” este sábado ante Luque? No me gusta adelantar acontecimientos, pero quiero buscar la finalización para seguir ampliando el récord. Serían 23 de 23. Me gustaría celebrarlo con una finalización.

Gracias por el tiempo y suerte para este sábado.

Muchas gracias, un saludo a todos.