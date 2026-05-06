Joel Álvarez, el 'Fenómeno' asturiano que dinamita la mejor división de la UFC

Dicen que la división del peso wélter de la UFC —los 77 kilos o 170 libras— es un auténtico estanque de tiburones. De arriba abajo. Islam Makhachev, número uno del ranking libra por libra y para muchos ya uno de los cinco mejores peleadores de todos los tiempos, reina actualmente sobre la categoría. Detrás aparece un tridente de contendientes de ensueño: Ian Machado Garry, siguiente en la carrera por el cinturón, y dos de los noqueadores más temidos de la UFC como Carlos Prates y Michael Morales.

Más abajo esperan antiguos campeones como Jack Della Maddalena, Belal Muhammad y Leon Edwards, mientras leyendas vivas como Kamaru Usman siguen acechando dentro del Top-10. Y en medio de todo ese caos competitivo aparece un chico de Asturias, de Gijón para ser exactos, llamado Joel Álvarez, decidido a abrirse paso en la división más salvaje de toda la empresa.

Joel quiere volver a entrar al ránking

El próximo 9 de mayo, ‘El Fenómeno’ afronta una pelea que puede cambiarle la carrera. El español, que ha finalizado 22 de sus 23 victorias profesionales —una barbaridad estadística que lo coloca entre los mejores finalizadores de toda la UFC—, quiere entrar por fin en el ranking del peso wélter. Para lograrlo, la compañía le ha puesto delante una auténtica roca: Yaroslav Amosov.

El ucraniano fue campeón de Bellator y acumuló varias defensas del título en la desaparecida promotora. Solo ha perdido una vez como profesional, cuando Jason Jackson lo noqueó en 2023 en una derrota que marcó el final de su etapa fuera de UFC. Amosov es un grappler de élite, un especialista en derribos y control en el suelo que acumula 12 victorias por sumisión y que convierte cada combate en una batalla física y sofocante.

Joel busca el top 15 del wélter en UFC / UFC

En el striking, sin embargo, el escenario cambia radicalmente. Ahí Joel juega en otra dimensión. Mientras Amosov utiliza las manos principalmente para medir distancia y preparar las entradas a las piernas, el español posee un arsenal ofensivo prácticamente infinito. El gijonés es letal en corta distancia gracias a sus rodillas y codos, herramientas con las que suele destrozar a sus rivales hasta provocar el TKO. Y cuando pelea desde fuera, su enorme envergadura le permite castigar con el jab, las patadas al cuerpo y golpes rectos difíciles de leer.

La clave del combate parece evidente: si Joel logra defender los derribos, castigar las entradas y mantener la pelea en pie, tendrá muchísimas opciones de salir victorioso y ocupar el puesto número 14 del ranking del wélter. Si Amosov consigue imponer su lucha, controlar el ritmo y llevar el combate al suelo, el panorama puede complicarse mucho para el español.

Amosov, ex campeón y temible grappler

Consciente de ello, ‘El Fenómeno’ ha preparado este training camp con especial atención al sprawl and brawl, ese estilo basado en defender derribos, levantarse rápido y castigar inmediatamente con golpes. Joel trabajó varias semanas en Marruecos junto a diferentes compañeros de sparring centrados precisamente en ese tipo de situaciones.

Además, también viajó hasta Bayona, en Francia, para entrenar junto a Benoit Saint Denis, uno de los nombres más peligrosos del peso ligero y alguien que estuvo muy cerca de convertirse en rival suyo hace apenas un año. El francés, excelente grappler y ex militar, compartió sesiones técnicas y conocimiento con Joel bajo la supervisión del equipo del Centro Deportivo Tibet de Gijón, el gimnasio que el asturiano considera su segunda casa desde hace más de una década.

Aun así, las casas de apuestas colocan ligeramente como favorito a Amosov, algo que muchos aficionados consideran incluso injusto viendo el recorrido del español dentro de UFC. Joel acumula un sólido 8-2 en la promotora y ha competido contra rivales de muchísimo más nivel que el ucraniano dentro de la élite mundial. Eso sí, Amosov dejó grandes sensaciones en su debut en la compañía al someter a Neil Magny con una anaconda choke en el primer asalto.

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El combate entre Álvarez y Amosov será el penúltimo de las preliminares de Newark y apunta a no llegar a las tarjetas. Dos finalizadores, dos estilos opuestos y muchísimo en juego. Porque más allá de la victoria, lo que realmente espera al ganador es una puerta abierta hacia la zona noble del peso wélter.