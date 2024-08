Joel Álvarez se exhibe en su vuelta a la UFC: K.O a Brener y bono de la noche

Ni la inactividad, los problemas de visado o las tres peleas canceladas pudieron con Joel Álvarez (21-3) y su ascenso dentro de la UFC como uno de los pesos ligeros más peligrosos del planeta. El asturiano dio una exhibición de su mejor striking ante Elves Brenner en el Etihad Center de Abu Dhabi, un combate que acabó por KO técnico a favor de 'El Fenómeno'.

Hacía más de un año que el español no podía luchar en la mejor promotora de artes marciales mixtas. Joel, que en su día llegó a estar dentro del Top-15 de las 155 libras, se subía a la jaula contra un rival duro formado en el estilo de la Chute Box de Charles Oliveira, Elves Brener, que nunca antes había sido noqueado y con un estilo de lucha muy peligroso para el púgil del Tibet Club.

Joel lo hizo parecer fácil. El primer asalto fue un recital de su fuerza de pegada. Dominó al brasileño con un jab ordenado y un directo potente que llegó a conectar en un par de ocasiones. Su rival daba vueltas por el octágono mientras Álvarez lo perseguía paciente, sin arriesgarse a un posible contraataque del rival, e incluso llegó a perdonar enalgúnn momento. La campana salvó a Brener de ser sometido por el gijonés, que se mostraba tranquilo junto a su esquina en el descanso. Todo iba según lo planeado.

EL FENÓMENO REMATA

Las pulsaciones bajaron en el segundo round y Elves conectaba sus primeros golpes al mentón de Joel, aunque este ni los notaba y se mantenía firme de pie. Ya en el tercer y definitivo round, Álvarez sacó a pasear sus rodillas y terminó el pleito vía KO técnico ante la incapacidad de Brener por defenderse. Victoria para 'El Fenómeno', que sumaba su sexto triunfo dentro de la UFC (6-2) con una actuación brillante y que volvía a llamar la atención de toda la división.

Joel Álvarez se embolsó 50.000 dólares gracias al bono de 'Performance of the Night' que se le fue otorgado tras su pelea, un más que meritorio premio para un hombre físicamente superdotado y con talento de retador para los próximos años.

JOEL PIDE A KING GREEN

Con el carisma que caracteriza siempre al asturiano, Joel cogió el micrófono de Daniel Cornier y pidió a viva voz a Bobby King Green para su próximo combate, un veterano dentro del peso ligero de la UFC. Green viene de derrota ante Paddy Pimblett en el UFC 304 de Manchester y, aunque ya no esté 'rankeado' dentro del top-15, podría ser un rival interesante al que medirse para seguir su ascenso.

"Respecto para King Green. No take downs, no sumisiones, solamente strike. Tú y yo, hermano. Aquí. Abu Dhabi. Octubre" decía el español en el Etihad Center de Abu Dhabi, una ciudad en la ha ganado sus tres combates y en la que tanto le gusta pelear.