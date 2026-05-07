Joel Álvarez: "Me da igual que las apuestas estén en contra: luego hay que pelear y mis números no mienten"

Joel Álvarez (22-3) afronta una nueva Fight Week, la del UFC 328, con una sensación distinta: más liberado tras el cambio al peso wélter y con el foco puesto en un cruce de máxima exigencia ante Yaroslav Amosov (29-1) en Newark dentro de un evento numerado. El asturiano habla en SPORT de cómo está viviendo estos días, del plan para frenar el grappling de un excampeón de Bellator y de una posible fecha europea en verano si el cuerpo lo permite. El 'Fenómeno' entrara en los ránkings del peso wélter si sale del Prudential Center con el brazo en alto.

Primero de todo, ¿cómo estás? Te veo más liberado desde que ya no estás en el ligero y ese corte te lastraba tanto.

Mucho mejor, mucho mejor. Nada que ver, sobre todo estos días previos al corte de peso. La verdad que muy bien… pudiendo un poco disfrutar de la Fight Week. Luego el corte de peso va a ser duro igual, pero lo previo, bien, tranquilito.

Te hemos visto incluso en el UFC Embedded. ¿Qué significa que UFC te elija para esos episodios?

La verdad que bien, muy guay. Yo pensé que era solo tema de… cuando hacen los Embedded. Y cuando me avisaron me hizo bastante ilusión. Además, teníamos el plan de ir a Coney Island, así que se alineó todo, se alineó todo.

Joel Álvarez en su último combate ante Vicente Luque / UFC

Si no me equivoco, ¿es la primera vez que peleas en un evento numerado con público?

Sí, sí… ahora que lo dices, pues sí, es verdad. Peleamos otro numerado, pero era en COVID, en Fight Island. Entonces bien, bien. La verdad que siempre lo he dicho: me da igual que sea numerado o Fight Night, al final hay que pelear igual ahí arriba. Pero bueno, sí, me dijeron que en numerado tienes mucha más visibilidad. Eso por supuesto.

El puesto 14 del ránking del wélter, en juego

Debutaste en wélter en octubre con una gran victoria ante Vicente Luque. Has tenido una pequeña lesión, pero ya estás aquí. Ahora te toca Amosov y además entra en el ranking. ¿Sientes que por fin se hace “justicia” con este cruce?

Sí, sí, se siguen alineando las cosas, tiene que ser así. Realmente yo creo que ahí estamos, somos los top 15 naturales, como digo yo. Y bueno, ya está ahí la cosa. Ahora sí que se ha alineado todo bastante, porque era una pelea antes fuera de ranking, de dos tíos con bastante trayectoria ya. Entonces ahora ya tiene más sentido todo.

¿Cómo analizas a Yaroslav Amosov? Excampeón de Bellator, grappler de élite, y en su debut en UFC sometió a Neil Magny en el primer asalto.

Bien, bien, me parece un gran rival. Como tú dices, un tío completo con la lucha y con el grappling. Ha sido campeón de Bellator, tiene grandes victorias sobre grandes nombres… pero bueno, esto es UFC, es diferente. Se ha demostrado bastantes veces que campeones de Bellator, incluso aquí, no llegan ni a entrar en el top 10. Entonces habrá que ver el sábado cómo funcionan las cosas, a ver quién puede plantar mejor su juego.

No sorprende pensar que él va a buscar derribarte y “afear” el combate. ¿Es el escenario que esperáis?

Imaginamos, como siempre, que es una pelea. Al final también tiene un striking bueno, ordenado, pero principalmente hay un patrón que se repite con todos: casi todos intentan tirar de lo que mejor se les da cuando se ven en peligro. Entonces yo creo que sí, que luchará… le tocará luchar. Y ahí estaremos. Hemos preparado mucha defensa de lucha, mucha defensa de grappling para contrarrestar ese juego. Nosotros también tenemos nuestro juego ahí abajo, pero si la pelea se guía por el striking, yo creo que tenemos una ventaja mayor.

Cuando preparas a un grappler así, ¿el objetivo es solo defender el derribo o también castigar sus entradas?

Un poco de todo. Defender esas entradas, tanto con la lucha como con el striking. Hacer esos pequeños impases. Y también luchar nosotros, estar nosotros por encima… que tenemos una gran ventaja con el tema de luchar por encima, el ground and pound y el riesgo siempre de sumisiones.

Joel, un finalizador puro salido de Asturias

Se habla mucho de ti como grappler, pero a veces se olvida tu capacidad de someter. ¿Sientes que se menosprecia esa parte?

Sí, hombre, eso es lo que nos preparamos ahí. Eso está ahí. Y es un poco también ese sello que tenemos. Los números están ahí. Entonces por esa parte vamos un poco más tranquilos.

En las apuestas te dan bastante “underdog”. ¿Te sientes infravalorado?

No, para nada. El tema de las apuestas no lo tengo muy controlado, me da bastante igual. Pero sí sé que en mis últimas peleas un amigo me dijo que siempre salía muy favorito, que no merecía ni la pena apostar por mí. Y no es algo en lo que te fijes, la verdad. Luego hay que pegarse ahí arriba y mis números no mienten. Y más en un deporte tan impredecible como este.

El Fenómeno busca otra victoria ante Amosov / UFC

Pregunta off topic: tú escuchas Michael Jackson antes de salir. Si tuvieras que definir este combate con una canción suya, ¿cuál sería?

Michael Jackson es un artista que me inspira antes de salir a pelear. ¿Una canción para salir antes de este combate ante Amosov? Te diría la que sale en la película ‘Hora Punta’ (Another Part of Me) o la grabada en las Favelas (They Don’t Care About us).

Si ganas y no hay gran desgaste, se abre una fecha en Europa: Serbia el 1 de agosto. ¿Te gustaría pelear ahí?

Sí, la verdad. Yo lo he dicho: si se da muy bien esta pelea, que no fuese un gran desgaste, sí que el 1 de agosto podríamos estar peleando, porque es una muy buena fecha. Aprovecharíamos mucho también este campamento. Y siendo el 1 de agosto y más aquí en Europa, la verdad que sí, sería un evento en el que pelearía. Todo depende un poco de cómo salga este sábado el trabajo.

Para cerrar: cuando cierras los ojos y piensas en el sábado, ¿qué te imaginas?

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Intentar imaginar sobre todo seguir con la mano en alto. Pero eso son imaginaciones: salir a trabajar, hacer lo que tenemos trabajado durante este campamento e imponer nuestro plan de juego, sobre todo.