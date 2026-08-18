Jesús Gallo, preparador físico de Topuria: "No podía ver, no podía controlar su respiración, fue algo muy traumático. Una persona sin visión y sin respiración tenía más opciones de terminar a Gaethje que Gaethje de terminarlo a él"

El regreso de Ilia Topuria al octágono tendrá que esperar. El luchador hispano-georgiano continúa recuperándose de las graves lesiones que sufrió durante su combate frente a Justin Gaethje en UFC Freedom 250, disputado el pasado mes de junio en la Casa Blanca. Aunque su evolución está siendo positiva y físicamente podría estar preparado antes, su equipo considera que 2027 es el horizonte más prudente para volver a competir.

Así lo ha explicado su preparador físico, Jesús Gallo, en una entrevista concedida al canal de YouTube de Jorge Ebro. Preguntado por la posibilidad de que Topuria regresara antes de tiempo, el técnico fue claro: "Sería lo correcto y lo más adecuado que la UFC le diga que espere al año que viene". Gallo considera que no tendría sentido forzar los plazos después de la experiencia vivida ante Gaethje.

Topuria volverá más fuerte / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

El preparador reconoce que, si todo continúa evolucionando como hasta ahora, Topuria podría alcanzar el nivel físico necesario para competir antes de que termine 2026. Sin embargo, eso no significa que vaya a producirse el regreso. "A nivel físico, si todo va en camino como tiene que ir, estaría listo. Aun así, no creo que lo hagamos porque no sería lo más inteligente", señaló Gallo, dejando clara la prioridad de completar la recuperación.

La evolución del luchador, en cualquier caso, está siendo especialmente positiva. Gallo asegura que Topuria está demostrando una capacidad de recuperación superior a la esperada, algo que atribuye tanto a sus condiciones físicas como al trabajo realizado por los especialistas que le están tratando en España. "Sabíamos que se iba a recuperar mucho más rápido de lo que todos pensaban porque tiene una genética muy buena", explicó.

Ilia Topuria, suspendido en la UFC: se confirma el tiempo que estará de baja por sus lesiones / EFE

El equipo también concede un reconocimiento especial a los médicos que han acompañado a Topuria durante este proceso. Para Gallo, su recuperación no puede entenderse únicamente desde el punto de vista de las condiciones físicas del luchador, sino también desde el trabajo médico realizado desde que regresó a España tras el combate.

Las lesiones sufridas durante la pelea fueron especialmente duras. Gallo recuerda que Topuria llegó a encontrarse en una situación límite durante el enfrentamiento. "No podía ver. No podía controlar su respiración. Fue algo muy traumático para cualquier peleador", relató el preparador físico al recordar aquellos momentos.

Pese a las dificultades, Gallo considera que lo ocurrido también demuestra la capacidad competitiva de Topuria. "Si vuelven a ver la pelea, una persona sin visión y sin poder respirar posiblemente tenía más opciones de terminar a Gaethje que Gaethje de terminarlo a él", aseguró, poniendo en valor la resistencia mostrada por el hispano-georgiano incluso en unas circunstancias especialmente complicadas.

Uno de los upper que Gaethje conectó a Topuria / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Ahora el desafío no es únicamente físico. El equipo de Topuria también deberá trabajar para que el luchador supere las posibles consecuencias psicológicas de aquella experiencia y pueda volver a competir con confianza. Gallo se muestra convencido de que lo conseguirá: "Las ganas y la pasión de regresar serán suficientes para superar cualquier tipo de trauma que haya sufrido mentalmente".

De cara a su regreso, además, el preparador físico espera encontrar una versión todavía más completa del campeón. La intención es que Topuria no dependa exclusivamente de su potente boxeo, sino que pueda convertirse en una amenaza en cualquier faceta del combate. "Va a poder demostrar que es una amenaza en todas las áreas del octágono", afirmó Gallo.