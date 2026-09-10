El jefe de la UFC lo confirma: "Ilia Topuria está listo para pelear"

Ilia Topuria vuelve a moverse en el radar de la UFC. Después de varias semanas lejos del foco mediático tras su dura derrota ante Justin Gaethje en la Casa Blanca, el hispanogeorgiano ya empieza a mirar hacia su regreso. Primero fue el propio peleador, con un vídeo en redes sociales en el que dejaba claro que estaba preparado para volver a empezar. Ahora ha sido Dana White quien ha confirmado que la compañía también está lista para contar de nuevo con el ‘Matador’.

El presidente de la UFC habló sobre la situación de Topuria en el programa de Jim Rome y dejó un mensaje bastante claro sobre el futuro inmediato del excampeón del peso ligero. Ilia todavía no tiene fecha ni rival cerrado, pero su nombre ya vuelve a estar encima de la mesa para una pelea grande.

LISTO PARA REGRESAR

“Topuria está listo para pelear, y nosotros estamos preparados para él. Ambas opciones me parecen bien. La revancha contra Gaethje es increíble. Un combate contra Paddy Pimblett sería alucinante”, aseguró Dana White.

Las dos vías que maneja la UFC son muy distintas, pero igualmente potentes a nivel mediático. La primera sería una revancha directa ante Justin Gaethje, el hombre que le arrebató el cinturón y el invicto en uno de los eventos más importantes de la historia reciente de la compañía. Aquella noche dejó una imagen muy dura de Topuria, con varias fracturas en el rostro y una derrota que cambió por completo el escenario de las 155 libras.

ilia topuria / UFC

La opción de Gaethje tendría un componente deportivo evidente. Ilia fue campeón del peso pluma, conquistó después el ligero y perdió la corona sin haber podido defenderla con éxito. Una revancha le permitiría volver directamente a la pelea por el cinturón y tratar de corregir una noche en la que no pudo imponer su plan habitual. Aun así, también es cierto que la división tiene varios aspirantes esperando y que la UFC deberá decidir si Topuria regresa directamente a una oportunidad titular o si antes necesita una victoria de por medio.

La otra posibilidad es Paddy Pimblett, una pelea sin cinturón, pero con una carga mediática enorme. La rivalidad entre ambos viene de lejos, con cruces verbales, tensión pública y un enfrentamiento que los aficionados llevan años pidiendo. El inglés viene de someter a Benoit Saint Denis y ha vuelto a ganar fuerza en la división, justo en el momento en el que Topuria necesita reconstruirse tras la primera derrota de su carrera.

UN REGRESO MÁS PROBABLE EN 2027

Para la UFC, un Topuria-Pimblett es una pelea fácil de vender. Hay historia, hay tensión y hay dos personajes con mucho tirón en Europa. Además, permitiría al hispanogeorgiano regresar en un combate de muchísimo ruido sin entrar directamente en la revancha por el cinturón. Una victoria ante Paddy volvería a colocarle en una posición de fuerza antes de pensar de nuevo en Gaethje o en cualquier otro nombre de la zona alta.

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El regreso, en cualquier caso, no parece inminente. Topuria continúa recuperándose de las lesiones sufridas en la Casa Blanca, con fracturas orbitales, daños en el tabique nasal y molestias físicas que obligan a gestionar bien los plazos. Por eso, aunque Dana White ya hable de él como un peleador preparado para volver, lo más lógico sigue siendo pensar en una fecha a principios de 2027 antes que en un retorno precipitado a finales de este año.