Javier Méndez, entrenador: "Ilia Topuria tiene las mejores manos de la UFC, nadie esperaba que Gaethje pudiese aguantar los golpes al cuerpo. Va a volver más fuerte, hay muchas posibilidades"

Ilia Topuria es uno de los deportistas más prominentes de España, habiendo ganado ciertos combates que lo han posicionado en el top mundial de artistas marciales. Y, según parece, esta situación podría repetirse a corto plazo a través de sus próximos enfrentamientos.

Así lo defiende Javier Méndez, entrenador de Makhachev, quien derrotó a Machado Garry en su último combate oficial de la UFC. Y es que, previa preparación del ya mencionado enfrentamiento, el entrenador dedicó unas palabras a hablar sobre Ilia Topuria en una entrevista con Álvaro Colmenero.

En ella, Méndez nos dejó con una serie de declaraciones encaminadas a asegurar que el mundo cometerá un gran error si sigue infravalorando las aptitudes de Topuria de cara a sus próximos combates.

Javier Méndez, entrenador / Imagen de archivo

Javier Méndez cree en la vuelta triunfal de Ilia Topuria

¨Ya lo he dicho en anteriores ocasiones. Topuria tiene las mejores manos de toda la UFC¨, comenzaba Javier Méndez para aclarar una de las características más importantes del luchador. Algo que, al mismo tiempo, servía de elogio a Justin Gaethje, quien derrotó al español en su combate del pasado mes de junio.

¨Nadie esperaba que Gaethje pudiera aguantar los golpes al cuerpo de Ilia¨, concretaba Méndez. Eso sí, el entrenador aprovechaba la ocasión para asegurar que Topuria ¨volverá más fuerte que nunca¨ y ¨tiene muchas posibilidades¨ de volver a ser el número uno dentro del mundo de las MMA.

Pero, ¿qué significa qué Topuria tenga las mejores manos de la UFC? En este sentido, muchos otros entrenadores coinciden en que esta es una de las grandes bazas del luchador: su estilo de boxeo se compone de golpes que son extremadamente potentes y precisos, permitiéndole noquear a cualquiera que esté delante de él dentro del ring.

De hecho, Javier Méndez defendía que Topuria volverá más fuerte que nunca, lo cual pasa por otra de sus grandes virtudes: su autoestima. Así lo contaba el entrenador: ¨Tiene mucha confianza en lo que puede hacer. Ha hablado mucho, dijo que iba a ser campeón, a derrotar a este o el otro... y demostró que lo puede hacer¨.

No hay que olvidar, eso sí, que esta derrota habría supuesto un duro golpe en la carrera de Topuria, el cual habría permanecido invicto hasta ese momento desde su debut hace la friolera de 11 años. No obstante, su mentalidad ganadora podría propiciar un giro de los acontecimientos de aquí a los próximos meses.

Ilia Topuria antes de la pela ante Gaethje / EFE

Es bien sabido por todo el mundo que Topuria es uno de esos luchadores cuyo potencial se basa tanto en la motivación como en la disciplina resultante de la misma. Por tanto, no sería de extrañar que el artista marcial aprovechase dicha derrota para entrenar más duro que nunca de cara a su siguiente pelea.

Algo que será crucial para su próximo combate, el cual no tiene hora fijada ni candidato específico; aunque los rumores apuntan a varios nombres relevantes de la escena como Paddy Pimblett o Arman Tsarukyan.