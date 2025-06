Javi Climent, entrenador de Topuria: "Me sabe mal por Oliveira, le espera mucho sufrimiento"

El éxito —ya histórico— de Ilia Topuria dentro del octágono de la UFC tiene muchos responsables. Su talento y disciplina son innegables, pero si hay alguien que merece un capítulo aparte en su camino a la cima, ese es Javi Climent. El alicantino, afincado actualmente en Madrid, es su entrenador de boxeo desde 2020, cuando Topuria apenas sumaba dos victorias en la UFC. Con el paso del tiempo, su rol ha crecido: en los últimos tiempos también ha asumido la dirección del striking, convirtiéndose en uno de los pilares técnicos más importantes de su equipo.

Climent es su mano derecha en las sesiones de entrenamiento y su "saco humano" en el que perfecciona las combinaciones que después dejan huella en el octágono. Las manoplas de Javi, que marcan el ritmo y la precisión del ‘Matador’, se han vuelto icónicas para los fans y dentro del mundillo de las MMA.

Considerado ya uno de los coaches más valorados del panorama internacional, Climent atiende a SPORT desde Las Vegas, donde todo el 'Topuria Team' se encuentra concentrado a poco más de una semana del esperado combate ante Charles Oliveira por el título mundial del peso ligero.

Gracias por atendernos, Javi. ¿Cómo estás viviendo estos primeros días ahí en Las Vegas? ¿Mucho calor?

La verdad es que está súper bien. Hace un calor del infierno, pero está muy bien. Tenemos un sitio donde quedarnos, donde alojarnos. Y todo el equipo está con muchas ganas de afrontar lo que viene, la semana que viene, que va a ser un gran día.

Imagino que los ánimos de todo el equipo están altos, ¿no?

Así es, está todo el mundo muy motivado. Al final es otro objetivo a cumplir y, como te digo, muchísimas ganas.

A por el segundo cinturón de la UFC

A nivel personal, ¿cómo estás viviendo esta nueva experiencia de acompañar a Ilia hacia un nuevo cinturón?

Es imposible cansarte de lo que es tu sueño desde que has empezado en esto. Es súper emocionante poder entrenar donde entrenamos, en el Performance Institute. Ver a tantos y tantos luchadores que has seguido durante muchísimo tiempo antes de ser campeones. Y ahora, encima, ver que ellos son los que flipan un poco cuando nos ven: “Mira, ahí está Topuria y su equipo”. Poder cruzarme ya no solo con luchadores, sino con boxeadores, a lo mejor de la talla de Crawford, que entrenan mucho por aquí. Es súper emocionante. Cada viaje te trae una aventura nueva y a mí me encanta. Es mi sueño y lo disfruto enormemente.

¿Cómo has vivido esta evolución hacia las 155 libras? Ya no tan solo eres su entrenador de boxeo, sino también de striking

Como te digo, siempre hemos ido pasito a paso cumpliendo los objetivos que nos íbamos poniendo. Ahora nos hemos puesto el objetivo de lograr este nuevo cinturón. Ilia no tiene ningún problema con el peso. La gente dice que "pueden ser más grandes", pero nosotros venimos haciendo el sparring con gente mucho más grande todavía, y yo los he visto caer igual que caerá Oliveira el sábado que viene. Así que no hay ningún problema.

Javi Climent, a la izquierda de Topuria en la celebración del UFC 308 / AGENCIAS

¿Qué cambios has notado principalmente en Ilia? Se habla mucho de la pegada que puede tener en el peso ligero.

¿Sabes qué pasa? Que todo el mundo se está centrando en la pegada, exactamente, pero no es solo eso. Es toda la energía que él tiene ahora, que antes consumía simplemente en la parte mental por tener que hacer la bajada (al peso pluma). Ahora su cabeza no está en eso. Su cabeza está en disfrutar de cada entrenamiento, en llevarlo al máximo nivel todos los días. Y eso se está notando mucho.

Creo que lo que marca la diferencia con cualquier otro campamento que hemos hecho es la energía y la buena vibra que él tiene de cara a cada entrenamiento. El no tener que pasar tanto hambre… Pasar hambre sí que acaba pasando, porque también tienes que hacer un recorte, pero sobre todo, mentalmente, el saber que no se va a tener que exponer a una bajada tan grande como la que se tenía que hacer antes. Creo que eso le está dando muy buena energía.

Estamos viendo a la mejor versión de Ilia hasta el momento. Y eso, lamentablemente para Charles, se va a notar en su pegada, en su estilo, en su técnica. Y va a brillar el 28 de junio.

Por lo que cuentas, seguro que en los sparrings lo has visto más entero que en anteriores ocasiones...

Totalmente, totalmente. Tiene mucha más fuerza, mucha más energía. Y es lo que te digo: hay veces que hay que frenarlo un poco, porque él siempre da el 100 %, siempre quiere hacer más. Y es que está tremendamente bien físicamente. Es que es un avión, de verdad.

Esas sesiones habrán sido brutales. Hemos visto habituales en el tatami como Guram Kutateladze o el propio Aleksandre Topuria.

Pues se han hecho unas sesiones de sparring súper buenas. Pero la verdad, hace tiempo que nosotros ya buscamos sparring concretos que puedan darnos un trabajo específico, más que simplemente salir ahí a pegarte con alguien. Tratamos de trabajar de una manera condicionada, haciendo lo que queremos hacer en cada momento, en cada minuto, dependiendo de lo que vayamos a trabajar ese día. Y lo que sí te puedo decir es que nos han ayudado muchísimo y que han hecho sacar la mejor versión de Ilia. Así que, ya te digo, de cara a la pelea, ha sido todo perfecto.

Imagino que, una vez Ilia ya se ha consolidado como el mejor boxeador de la UFC, se trata sobre todo de ir puliendo detalles.

¿Sabes qué pasa? Que no es lo mismo un sparring en el boxeo que un sparring específico de MMA. Porque el sparring específico de MMA se hace con guantillas y Ilia pega muy fuerte. No puedes ponerlo a batallar con un tío si quieres trabajar 5x5, porque Volkanovski le duró dos asaltos y se suponía que era el mejor del mundo, ¿sabes lo que te quiero decir?

Entonces, la gente tiene que ir cambiando para poder aguantar, o tiene que hacer ciertos trabajos, o el mismo Ilia tiene que decirle lo que tiene que trabajar en ese asalto. Pero no puedes hacer un sparring durísimo como tal, sino más bien un trabajo específico en el que todos saquemos cosas.

El análisis táctico de Charles Oliveira por Javi Climent

Tú mismo lo has nombrado. Ilia viene de noquear tanto a Volkanovski como a Holloway, y ahora afrontáis un rival, quizás podemos decir, bastante diferente. Los otros dos se caracterizaban más por un boxeo de volumen. Charles es bastante bueno en la corta distancia, en el clinch, que se dice. Tiene buenas rodillas, buenos codos. También tiene un buen recto de derecha. ¿Cómo ha sido la adaptación a este nuevo rival y cómo lo habéis analizado?

Pues a ver, Charles, la verdad, la gente piensa que no, pero sí que tiene un gran striking. Pero como tú dices, su striking es más en la muy corta distancia, agarrándose al clinch y tratando de batallar un poquito más. Volkanovski y Holloway sí que son más móviles, tienen un trabajo más de piernas y saben desplazarse por el octógono. Charles siempre intenta ir hacia adelante, se para, y eso es perfecto para nosotros. No es un tío con mucha movilidad, es un tío al que le gusta el intercambio, pero no es ni tan rápido ni tan duro como nosotros.

Y para llegar al clinch, primero tienes que pasar por la larga, por la media y por la corta distancia. Así que lo tiene muy complicado, lo digo de verdad. Ilia está que corta, y le va a cortar. Le va a cortar, seguro.

Charles Oliveira es un rival muy peligroso en el clinch / UFC

¿Qué le espera a Charles en este combate con la nueva versión de Ilia?

Me sabe mal por Charles, porque de verdad lo admiro mucho. Ha hecho cosas muy grandes y sí, es un hombre muy grande en este deporte. Pero le espera mucho sufrimiento el día 28, de verdad. Ilia está increíble. Siempre me acaba sorprendiendo y siempre da un punto más en cada campamento.

Encima, no es lo mismo moverte como se movía Holloway o Volka, que tienes que buscarlos, que tienes que trabajar, que incluso tienes que recibir cuando estás yendo hacia delante con la velocidad que ellos tienen, etc. Charles viene, y si vienes con Ilia, estás muerto. Así que lo siento, pero va a pasarlo mal.

"Ilia va a noquear en el primer asalto"

Charles tiene tendencia a exponer su mandíbula de más en algunas ocasiones...

A ver, es lo que te digo. Charles puede tener el estilo de ir hacia delante, pero con Ilia no va a pasar. Porque si viene hacia delante va a sentir sus manos, y el instinto de supervivencia de la persona te va a hacer caminar hacia atrás. ¿Qué pasa? Que él no sabe hacer eso. Así que bienvenido a nuestro mundo y prepárate para lo que te viene.

¿Crees que es más vulnerable que Holloway y Volkanovski en este aspecto?

Sí, por supuesto.

¿Una predicción?

Bueno, Ilia va a ganar en el primer asalto, eso lo tengo claro, por lo que te digo. Oliveira no tiene un gran juego de pies y va a venir a intercambiar, así que caerá. Pero la mano me la voy a reservar todavía. Quiero decirlo en la última semana. Me la han preguntado mucho, pero tengo que sentirlo todavía un poquito para decirte qué mano será esa semana.

Charles dice que Topuria es nuevo en la división y que él pega más fuerte.

A ver, lo dudo mucho. No he sentido a Charles, pero los números hablan. Puede decir que sea el mejor finalizador de la UFC, claro que sí, pero no tiene la pegada que tiene Ilia, eso está claro. De todos modos, vamos a comprobarlo, a ver qué pasa.

Topuria se prepara para su combate / UFC

Vamos a ponernos en el hipotético caso de que Ilia gana y defiende el cinturón... ¿Veis a Paddy Pimblett como primera defensa?

La verdad que sí, porque es un rival que creo que también va a hacer que Ilia brille, ¿no? Y sé que hay ganas de esa pelea, ya no solo por nuestra parte, que también, sino por toda la afición de las MMA. Creo que sería una gran pelea para el público y para nosotros, porque dinero fácil, seguro.

¿Y qué mensaje le enviarías a Paddy, si tuvieses la oportunidad de decirle algo?

A ver, no le diría que no suba, porque me gustaría que suba, pero no le puedo enviar nada positivo, lo siento por él, la verdad. Que lo siento mucho por él y por su familia.

En un post en tus redes sociales mencionabas que hace años soñabas con estar donde estás ahora, encabezando un evento grande en Las Vegas. ¿Qué te hace sentir?

Pues uno no es consciente de lo que está viviendo, ¿no? Hasta que va pasando y luego, a lo mejor, cuando ganemos la pelea, volvemos a casa y la gente te ve y te habla. Yo simplemente me dejo llevar, vivo el sueño que siempre había tenido en mi cabeza y lo estoy disfrutando mucho, tratando de aprender todo lo posible de todo esto.

Mucha calma y tranquilidad, sin que la cabeza te vuele. Tienes que estar pendiente del trabajo, no te puedes desenfocar de eso. Así que Focus Oliveira ahora. Obviamente es increíble que ya la gente te empiece a admirar tanto, que nuestro trabajo esté saliendo a la luz.

Nosotros sabíamos, en el momento en el que vinimos aquí por primera vez, que llegaríamos a encabezar una velada de esta magnitud, y ha llegado en poquito tiempo. Así que agradecido a la vida y a todo por poder vivirlo.

Sé que lo voy a vivir muchas veces más, pero con la primera estelar en Las Vegas es muy emocionante y es algo que voy a recordar toda la vida. Hace tiempo que me tatué el simbolito de Las Vegas aquí en el pecho, porque es uno de los sitios más grandes del deporte de contacto. Y hoy, me lo hice como hace seis años, y ahora puedo decir que he conseguido uno de los sueños que tenía.