UFC
Javi Climent, entrenador de boxeo de Topuria: "Lo va a noquear con una derecha como hizo con Oliveira, acabará durmiendo"
El entrenador de boxeo de Ilia Topuria comparte sus sensaciones a menos de 24 horas del combate estelar en la Casa Blanca
Horario y dónde ver el Topuria vs Gaethje
Ilia Topuria está afilando sus manos para sumar el 18-0 a su impecable historial y dejar 'KO' a Justin Gaethje este domingo 14 de junio (durante la madrugada al lunes en España) como ya hiciera con tres leyendas como Volkanovski, Holloway y Oliveira. La tensión entre el estadounidense y el hispanogeorgiano está por las nubes, como se pudo comprobar en el careo frente al Lincoln Memorial.
El campeón del peso ligero de la UFC, ya inmerso en el corte de peso antes del pesaje oficial del combate en las 155 libras (70.3 kg), tendrá tiempo de sobras para rehidratarse y ganar peso antes de que Bruce Buffer anuncie el inicio de la pelea frente a los jardines de la Casa Blanca. Rodeado de un equipo de primerísimo nivel, en una de las patas más importantes se encuentra su entrenador de boxeo Javi Climent, el mentor detrás del mejor 'striking' de la UFC.
En declaraciones a 'El Partidazo de Cope', Climent explica que Ilia "está pasando por un momento complicado por el recorte de peso, pero le veo muy entero". Sobre Gaethje, avisa que "es un rival duro, con una mano pesada, hay que estar muy seguro de todas las acciones dentro de la jaula"; aunque tiene la confianza intacta en 'El Matador': "Tenemos la suerte de que Ilia controla todas las facetas del juego y podemos decidir la pelea en el momento que queramos, y eso es lo que ocurrirá".
Preguntado sobre una predicción sobre cómo va a finalizar la pelea, Climent hace un 'all in': "Lo tengo clarísimo, lo va a noquear con una derecha como hizo con Oliveira. Así medio directa, medio croché, por encima de su mano izquierda, y acabará durmiendo", asegura. Más claro, imposible.
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