Jack Della Maddalena, el campeón de la UFC capaz de lo imposible ante Makhachev

Jack Della Maddalena llega al Madison Square Garden de Nueva York con un papel de 'underdog' que le sienta de maravilla. El posible doble campeón y gran favorito, Islam Makhachev, será el rival a batir para el actual monarca del peso wélter de la UFC. Esta será su primera defensa del título que le arrebató a Belal Muhammad tras tras un increíble historial de 18-2 y un invicto de 8-0 en la UFC. Se avecina un choque entre dos colosos destinados a reinar en las 170 libras.

Nacido en Perth en 1996 y de raíces italianas por parte de un abuelo sardo, Giacomo “Jack” Della Maddalena creció entre el rugby y los deporte de contacto. Empezó a jugar al rugby con ocho años y representó a su colegio hasta el final de la etapa escolar. A los 14, su hermano mayor, Josh, le llevó a un gimnasio de boxeo para ponerse en forma en pretemporada… y ahí se quedó: cuando colgó las botas, cambió el balón por los guantes y se volcó en las artes marciales mixtas en el equipo Scrappy MMA de Perth.

Mucho antes de ser campeón UFC, Della Maddalena empezó su carrera profesional con un durísimo 0-2 en 2016, dos derrotas por TKO y sumisión que habrían invitado a cualquiera a abandonar. SIn embargo, desde ahí encadenó una racha de nueve triunfos, se coronó campeón del peso wélter de Eternal MMA y defendió el cinturón cuatro veces, además de conquistar también el título de Reign Fighting, hasta llamar a la puerta de la UFC a través del Contender Series en 2021, donde ganó por decisión unánime al congoleño Ange Loosa y se aseguró el contrato.

El camino al cinturón tampoco fue limpio. En la pelea con Gilbert Burns en el UFC 299 se fracturó el brazo, tuvo que pasar por quirófano y una infección ósea posterior estuvo cerca de costarle la carrera: terminó nueve días ingresado, con varias cirugías y semanas de antibióticos para salvar el hueso. Aquella pesadilla le dejó fuera del UFC 305 en Perth y retrasó su asalto al título, pero también reforzó la imagen de un campeón que llega a la cima después de sobrevivir a casi todo.

Su coronación llegó en UFC 315, en Montreal, donde destronó a Belal Muhammad por decisión unánime tras cinco asaltos en los que logró mantener la pelea mayoritariamente en pie, neutralizó buena parte de los derribos de un especialista como Muhammad y firmó su 18ª victoria consecutiva, la octava dentro del octágono. El triunfo le convirtió en el nuevo campeón mundial del peso wélter de la UFC y en el tercer australiano en lograr un cinturón, tras Robert Whittaker y Alexander Volkanovski.

Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev / UFC

Detrás de ese estilo agresivo hay un perfil técnico muy claro: 1,80 de altura, 1,85 de alcance, guardia cambiada y un ritmo de 6,8 golpes significativos conectados por minuto con un 52% de precisión, números que le colocan entre los strikers más productivos de la división. A su boxeo muy fino le ha sumado en los últimos años un jiu-jitsu que ya le ha dado victorias por sumisión y que ha sido reforzado con el cinturón negro que recibió de Ben Vickers en 2024.

¿POR QUÉ TIENE LA NARIZ TORCIDA?

Su imagen más reconocible, sin embargo, es la nariz torcida. Se la rompió en su segunda pelea profesional tras un rodillazo directo y desde entonces apunta claramente hacia un lado. Él mismo ha explicado que no piensa operarse hasta retirarse: se pregunta “qué sentido tiene arreglarla ahora si mi trabajo es que me golpeen en ella”. De cara a Makhachev, Della Maddalena llega con un plan muy claro. En varias entrevistas ha dejado claro que no quiere que los jueces tengan la última palabra y que su objetivo es acabar con el daguestaní dentro de los cinco asaltos, convencido de que su mejor escenario es una pelea de alto ritmo en pie.

Intense face off between Islam Makhachev and Jack Della Maddalena 👀🔥 #UFC322 pic.twitter.com/vOyLb62zpI — Championship Rounds (@ChampRDS) November 13, 2025

El australiano recuerda que ya consiguió desactivar el plan de lucha de Belal Muhammad, compañero habitual de entrenamiento de Makhachev, y que ha reforzado todavía más su preparación contra el grappling. Para este campamento ha trabajado con Alex Volkanovski y el especialista Craig Jones, afinando defensas de estrangulaciones y estrategias para forzar que los intercambios vuelvan al striking, donde es superior. Della Maddalena, además, parece cómodo en territorio hostil. En la rueda de prensa del UFC 322 fue recibido con abucheos en Nueva York mientras el público coreaba el nombre de Makhachev, y lejos de incomodarse respondió con una sonrisa y un "I love this shit" (amo esta mierda), asegurando que ese es precisamente el ambiente que busca para la pelea: "Tenemos dos campeones y después de este fin de semana seguiremos teniendo dos campeones", en referencia a él mismo y a Volkanovski.