El inicio de una nueva era en la UFC

La categoría de los pesos pesados de la UFC ha sido, desde siempre, la más icónica de la compañía. A lo largo de su historia reciente, nombres legendarios como Stipe Miocic, Francis Ngannou, Cain Velasquez, Brock Lesnar, Randy Couture o el indiscutible Jon Jones han reinado en esta división en la que todo puede cambiar en una fracción de segundo. Un golpe mal medido, una esquiva tardía o un simple roce pueden alterar por completo el destino de un combate.

En el UFC 321 de Abu Dabi, tras casi un año de inactividad en la categoría, el cinturón de las 265 libras volverá a estar en juego en un auténtico choque de trenes entre el campeón Tom Aspinall y el retador Ciryl Gane.

El renacer del peso pesado y el legado que debe construir Aspinall

El regreso del británico al octágono es una bendición para Dana White y la UFC. A sus 32 años, Tom Aspinall representa el futuro inmediato de la organización junto a Ilia Topuria e Islam Makhachev: tres campeones jóvenes, carismáticos y dominantes que pueden liderar la compañía durante el próximo lustro. La división, sin embargo, ha atravesado tiempos turbulentos. La inactividad de Jon Jones y su posterior retirada dejaron el peso pesado en pausa durante meses. Fue entonces cuando la promotora ascendió a Aspinall a campeón absoluto, después de que este defendiera con éxito su título interino frente a Curtis Blaydes.

Y no es casualidad. Aspinall no solo gana: arrastra, finaliza y no da opción. Con un 100% de victorias por finalización y un récord de 8-1 en la UFC —siendo su única derrota por lesión—, el británico ostenta el menor tiempo promedio de pelea en la historia de la compañía: 2 minutos y 2 segundos. Es un depredador que no permite respirar a sus rivales.

Ha noqueado a pegadores de élite como Sergei Pavlovich, pero lo que realmente lo distingue es su versatilidad a ras de lona. Cinturón negro en jiu-jitsu brasileño, Aspinall practica esta disciplina desde niño y se ha consolidado como uno de los mejores grapplers del peso pesado, junto a Jailton Almeida. A eso se suma un juego de pies inusual en su tamaño, velocidad de manos, y una transición fluida entre striking y derribo que lo convierten en una amenaza total. En una división donde la movilidad suele ser limitada y el cardio marca la diferencia, el inglés rompe el molde: se mueve como un peso medio y golpea como un tren de mercancías.

Ciryl Gane, el artista del striking en busca de redención

Enfrente estará Ciryl Gane, quizás el único peso pesado del planeta que puede igualar la movilidad del campeón. El francés intentará conquistar por tercera vez el título que siempre se le ha escapado. Fue campeón interino, pero cayó en sus dos intentos de ser monarca indiscutido: primero ante Francis Ngannou, y después frente a Jon Jones, en una pelea donde el estadounidense lo sometió con facilidad en el primer asalto.

UFC 321: Tom Aspinall vs Ciryl Gane / UFC

Esa ha sido siempre la gran incógnita en torno a Gane: su capacidad real para vencer a los grandes nombres y su déficit en el juego de suelo. Nadie duda de su elegancia en el striking ni de su técnica depurada —herencia directa de su pasado como kickboxer de élite—, pero su defensa ante grapplers sigue siendo su talón de Aquiles.

En sus dos últimas apariciones solo ha peleado un par de veces, mostrando chispazos de brillantez pero también cierta irregularidad. Su precisión y lectura a distancia son de lo mejor de la división, aunque no posee el poder de nocaut de otros pesos pesados, un factor que podría ser decisivo ante un Aspinall tan explosivo y completo.

Si la pelea se mantiene de pie, Gane tiene armas para complicar al británico; pero si el combate va al suelo, el desenlace parece escrito. Aspinall es un depredador en el grappling, y Gane, por más fino que sea arriba, no ha mostrado soluciones en ese terreno.