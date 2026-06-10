Inga, madre de Ilia Topuria: "Cuando volvió a su casa, abrazando a su niña, en ese momento creo que olvidó todo el sufrimiento y el dolor"

Ilia Topuria quiere seguir haciendo historia en la UFC. Su nuevo desafío no es ni nada que menos que combatir el 14 de junio de 2026 en Washington D.C., en los jardines de la Casa Blanca, concretamente en el South Laen. No lo hará contra un rival cualquiera, sino que se verá las caras contra el campeón de peso ligero de la UFC Justin Gaethje, que acumula 27 victorias y cinco derrotas en su carrera profesional.

Se espera que sea uno de los combates más seguidos del año. Una de las personas que lo seguirá más de cerca será su madre, Inga, quien se ha convertido en un pilar fundamental desde el inicio de su trayectoria en la UFC.

La historia de Inga está explicada en la obra 'Rendirse no es una opción', escrita por Giorgi Kekelidze, uno de los autores más leídos de Georgia, donde explica cómo con 21 años se vio obliga a huir de Abjasia, justo cuando acababa de perder a su hermano y a su marido en la guerra.

La progenitora del luchador hispanogeorgiano explicó en el documental 'Los Topuria' cómo es su relación con su hijo, donde quiso dejar claro que "nosotros hacemos nuestro trabajo de familia" que es "apoyar y estar siempre a su lado". Asimismo, reconoció que está en crecimiento, pues considera que "cada pelea es mejor que la anterior, cada vez él sabe más qué puede hacer".

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No han sido dos años nada sencillos para el luchador, ya que ha estado afectado por problemas personales graves y un proceso judicial después de su separación con Giorgina Uzcategui, la madre de sus dos hijos: Hugo y Giorgina.

La relación que tiene con ambos es especial, según desveló Inga. "Ilia trabaja mucho para sus hijos. Ahora tiene más responsabilidad porque tiene a una princesita como Gia. Cuando volvió a su casa, abrazando a su niña, en ese momento creo que olvidó todo el sufrimiento y el dolor", reconoció.

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Expresó que no hay nada mejor que volver a casa después de ganar una pelea y abrazar a sus dos hijos.

Por otro lado, su padre, Zaza, reveló cómo vive las pelas de Topuria: "Como padre, para mí es muy fuerte". El principal motivo que destacó es que "es muy difícil, cómo poder ayudarlo, pues no puedes hacer nada".

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"Lo único es pedirle a Dios que termine todo muy rápido y que tu hijo pueda beber un agua y comer algo para recuperarse. Cuando juegas con la salud, es muy difícil", señaló.