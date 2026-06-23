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Inga, madre de Ilia Topuria: "El ser humano puede aguantar el hambre, la sed y el frío, pero nunca perderse a sí mismo"

La progenitora de 'El Matador' compartió una lección de vida en su libro, 'Rendirse no es una opción'

Topuria y su madre, Inga

Topuria y su madre, Inga / Google

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Fue un duro golpe para Ilia Topuria. El luchador hispanogeorgiano cayó derrotado ante Justin Gaethje, en el combate organizado por la UFC, que se celebró en la Casa Blanca, concretamente en el South Laen. El peleador estadounidense frenó en seco la racha de 'El Matador' tras derrotarlo por TKO al término del cuarto asalto.

Una de las personas que más está apoyando al peleador en este difícil momento es su madre, Inga, quien ha sido su principal apoyo desde el inicio de su trayectoria en la UFC.

La historia de Inga está explicada en la obra 'Rendirse no es una opción', escrita por Giorgi Kekelidze, uno de los autores más leídos de Georgia, donde explica cómo con 21 años se vio obliga a huir de Abjasia, justo cuando acababa de perder a su hermano y a su marido en la guerra.

En la obra literaria, la madre remarcó una lección de vida que siempre ha querido dejar clara a sus dos hijos, Aleksandre e Ilia: "El ser humano puede aguantar el hambre, la sed y el frío, pero nunca perderse a sí mismo".

Uno de los upper que Gaethje conectó a Topuria

Uno de los upper que Gaethje conectó a Topuria / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

La progenitora de 'El Matador' siempre ha estado al lado de él en los momentos más complicados de su vida, donde desde bien pequeño se dio cuenta de que tenía "algo especial", pero que sin disciplina no iba a conseguir llegar hasta lo más alto de la UFC.

Por otro lado, Inga les enseño a sus dos hijos que "todo lo que uno hace debe hacerlo por sí mismo primero, para poder hacer feliz a los demás".

Milagro Topuria: está bien y no necesitará operación

Milagro Topuria: está bien y no necesitará operación / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Ella misma expresó que "Ilia no llegó aquí solo", debido a que "después de cada pelea necesita a su familia", especialmente cuando perdió ante Gaethje en Estados Unidos.

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Un combate que no olvidará jamás, aunque ya está concentrado en recuperarse y preparase de cara a los próximos combates.

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