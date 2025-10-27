Indignación en la UFC con la lesión de Tom Aspinall: "No puedo ver, es una locura"

En la UFC solo hay un tema de conversación ahora mismo: los piquetes de ojos. El UFC 321, celebrado el pasado fin de semana en Abu Dabi y que presentaba una de las peleas más esperadas del año entre Tom Aspinall y Ciryl Gane por el cinturón del peso pesado, terminó en un fiasco absoluto por culpa de uno de los quebraderos de cabeza más comunes en las artes marciales mixtas.

El francés, que llegaba como underdog y sorprendió en los primeros minutos del combate, volvió a pecar de imprudente y le introdujo dos dedos de su mano izquierda en los ojos de Aspinall. El inglés se llevó de inmediato la mano a la cara, visiblemente dolorido, y avisó al árbitro, que detuvo el combate de inmediato. Jason Herzog confirmó que se trataba de un piquete de ojos accidental y concedió al campeón los minutos reglamentarios para intentar recuperarse. El médico entró al octágono y el mensaje de Tom fue claro: “No veo nada.”

COITUS INTERREPTUS EN ABU DABI

Tras unos minutos de incertidumbre, quedó evidente que el campeón no podía continuar en esas condiciones, por lo que el colegiado decretó el ‘No Contest’. La reacción del público no tardó en llegar con silbidos y abucheos hacia ambos peleadores, aunque las repeticiones no dejaban lugar a dudas: Gane era el responsable del incidente. “No sé a quién abucheáis, me ha metido los dos dedos profundamente”, protestó Aspinall, con el ojo visiblemente afectado. Al ver las imágenes en pantalla, el público de los Emiratos Árabes cambió de actitud y redirigió los abucheos hacia el francés.

La debacle en el Etihad Arena fue total. Una cartelera estelar sin grandes sobresaltos culminaba en un ‘No Contest’ en la pelea más esperada de la noche, que además marcaba el regreso del monarca del peso pesado tras catorce meses de inactividad. El propio Aspinall, muy molesto con su rival y con evidentes signos de dolor en su ojo derecho, fue trasladado de inmediato al hospital junto a su equipo.

En un vídeo publicado más tarde en su canal de YouTube, se aprecia toda la secuencia: desde el piquete de ojos hasta las pruebas médicas a las que fue sometido de madrugada. Atendido por un oftalmólogo, el de Manchester apenas podía abrir el ojo y sufría ante la exposición a la luz. “Puedo sentir lo profundo que llegó. Se siente como si alguien hubiera tocado la parte posterior de mi globo ocular”, relató ante la cámara con un parche cubriendo la zona afectada. Por suerte, el especialista determinó que no había daños graves en el ojo, para alivio de su padre y entrenador principal, que lo acompañaba durante las revisiones médicas.

El debate en redes sociales no se hizo esperar. Algunos usuarios acusaron al campeón de haber abandonado “demasiado rápido” y de no tener el coraje suficiente para seguir peleando. Sin embargo, vistas las imágenes de Aspinall en el hospital y la gravedad del golpe, quedó claro que no estaba en condiciones de continuar.

La otra vertiente del debate se centra en la problemática de los piquetes de ojos, uno de los mayores desafíos que enfrenta actualmente la UFC. No es un caso aislado: hace unos meses ya se perdió un Main Event entre Henry Cejudo y Song Yadong por un incidente similar. A lo largo de los últimos años, varios combates se han visto interrumpidos o cancelados por golpes directos al ojo que impiden a los peleadores seguir en acción.

La promotora intentó hace un año modificar el diseño de los guantes para evitar que los dedos quedaran expuestos y fomentar el cierre del puño, pero la medida no dio los resultados esperados. Otro punto de discusión es la falta de sanciones severas. Muchos aficionados y expertos creen que los árbitros deberían castigar más duramente estos incidentes, incluso con reducción inmediata de puntos, ya que en la mayoría de los casos todo queda en un simple aviso.

Veremos si Dana White y su equipo deciden tomar medidas más estrictas después de la decepción en Abu Dabi, una noche que prometía ser una fiesta y terminó convertida en una tragedia deportiva para la división más icónica de la UFC.