Ilia Topuria vs Justin Gaethje en la Casa Blanca: a qué hora y dónde ver la pelea de UFC por TV y en directo en España

La UFC lleva años rompiendo moldes, pero lo que ocurrirá este 14 de junio de 2026 en Washington D.C. no tiene precedentes. Por primera vez en su historia, la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo celebrará una velada profesional en los jardines de la Casa Blanca, concretamente en el South Lawn. Y al frente del cartel, estará nada más y nada menos que nuestro Ilia Topuria.

El campeón del peso ligero de la UFC pondrá su cinturón en juego ante Justin Gaethje, el veterano peleador americano que ostenta el título interino de la división. Topuria llega al combate con un récord intachable de 17-0, mientras que Gaethje acumula 27 victorias y 5 derrotas en su carrera profesional. Lo que hay sobre la mesa es el título indiscutido del peso ligero, la categoría reina de las MMA.

El evento, bautizado como UFC Freedom Fights 250, coincide con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump y con la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Topuria y Gaethje, cara a cara / UFC

Gaethje, de 37 años, lleva desde 2020 persiguiendo el título indiscutido de peso ligero, cayendo antes ante Khabib Nurmagomedov y Charles Oliveira. Esta es su tercera oportunidad. Si aguanta hasta el cuarto round, la pelea se complica para Topuria: los cinco asaltos completos son el territorio más peligroso para el georgiano en su carrera.

La cartelera completa incluye además peleas de alto nivel: Alex Pereira ante Ciryl Gane en el peso pesado como combate coestelar, Sean O'Malley ante Aiemann Zahabi en peso gallo, Mauricio Ruffy frente a Michael Chandler en ligero, Bo Nickal contra Kyle Daukaus en medio y Diego Lopes ante Steve Garcia en pluma.

Cuándo pelea Ilia Topuria: Fecha y hora en España

El evento está programado para la noche del 14 de junio, lo que en España se traduce en madrugada del domingo 15 al lunes 16. Los prelimInares arrancan aproximadamente a las 00:00 horas (CEST).

La cartelera principal comienza sobre las 03:00 horas (CEST). El combate estelar entre Topuria y Gaethje está previsto entre las 5 y las 6 horas de la madrugada (CEST).

Dónde ver la pelea de Topuria por televisión y en directo

En España, las peleas del hispano-georgiano pueden seguirse en Eurosport y HBO Max. Ambas plataformas emitirán el evento en directo. Quien quiera seguirlo en streaming tendrá en Max su mejor aliado, con la posibilidad de revisionarlo después si el horario se hace cuesta arriba

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