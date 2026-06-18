Ilia Topuria, suspendido en la UFC: se confirma el tiempo que estará de baja por sus lesiones

Ilia Topuria cayó con honor ante un Justin Gaethje que supo imponer la estrategia de su esquina y le arrebató su bien más preciado: el cinturón absoluto del peso ligero de la UFC. Un logro que llega después de dos oportunidades titulares perdidas y ante un rival, el ‘Matador’, que llegaba invicto y con aires de imbatible. El estadounidense se dedicó a pegar como un camión durante cuatro durísimos asaltos a un hispanogeorgiano que, con el rostro completamente ensangrentado y magullado, tuvo que sacar la bandera blanca antes del quinto acto.

El médico ya había avisado en el asalto anterior. Ilia quiso continuar, Marc Goddard aceptó y la pelea siguió adelante, pero tras 20 minutos el castigo era demasiado. La imagen del excampeón abandonando el octágono apoyado en su hermano Aleksandre y Gaethje celebrando el triunfo con un mortal hacia atrás delante de la Casa Blanca ya forma parte de la historia reciente de las MMA. Para ‘The Highlight’ se abre ahora una ventana enorme de posibilidades, incluso la de contemplar un retiro con un final perfecto de carrera. A Ilia, en cambio, le espera un proceso mucho más amargo: recuperar el cuerpo, sanar la mente y cerrar las heridas de una guerra que dejó mucha huella en su rostro.

FRACTURAS EN LOS HUESOS ORBITALES

Topuria terminó el combate con síntomas evidentes de fractura facial. Solo quedaba conocer el alcance exacto de las lesiones. Los exámenes médicos finales han sido algo mejores de lo esperado, aunque confirman la dureza del castigo recibido. El hispanogeorgiano sufre dos pequeñas fracturas sin desplazamiento en los huesos orbitales, una en cada ojo, que no requerirán cirugía pero sí mucho reposo, seguimiento médico y una recuperación especialmente cuidadosa.

Estado físico actual de Ilia Topuria tras la UFC 250 Freedom en la Casa Blanca. / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

A esas lesiones hay que sumar una fractura nasal, una información que reveló Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ después de visitar personalmente al excampeón en el hospital. El presentador, amigo de Topuria, explicó que Ilia presentaba “fracturas en los orbitales y en la nariz” y que todavía tenía importantes dificultades para abrir los ojos debido a la inflamación.

Dentro de la gravedad, la noticia positiva es que Topuria no tendrá que pasar por quirófano. Las fracturas sin desplazamiento suelen permitir una recuperación conservadora, basada en descanso, controles médicos y una vuelta progresiva a la actividad. Aun así, el daño recibido es de esos que dejan huella y que obligan a no acelerar ningún plazo. En deportes de combate, volver demasiado pronto después de una lesión facial puede ser un error muy caro.

Una fractura orbital afecta a los huesos que rodean el globo ocular, una de las zonas más delicadas para cualquier deportista de contacto. Durante la pelea, Topuria perdió progresivamente la visión. Primero en el ojo derecho, tras un duro golpe recibido en el primer asalto, y más tarde también en el izquierdo. El propio Ilia reconoció después que terminó prácticamente sin visión, una circunstancia que condicionó por completo el desarrollo del combate.

Nunca es fácil volver a recibir golpes después de haber sufrido tanto daño en la cara. Por eso, el regreso de Topuria a las sesiones de contacto y sparring deberá ser minuciosamente estudiado. Primero tendrá que bajar la inflamación, consolidar las fracturas, recuperar sensaciones y superar todas las revisiones médicas necesarias antes de pensar siquiera en volver a entrenar con intensidad.

EL TIEMPO QUE TOPURIA ESTARÁ SUSPENDIDO

Unos días después de la pelea ante Gaethje, ya se conocen las primeras consecuencias oficiales. La Asociación de Comisiones de Boxeo y Deportes de Combate —ABC, por sus siglas en inglés— ha impuesto a Topuria una suspensión médica de 180 días, el periodo máximo contemplado por la normativa. No se trata de una sanción deportiva, sino de una medida médica para proteger al peleador después de las lesiones sufridas en el octágono.

Las mejores imágenes de la UFC en la Casa Blanca / EFE

Además, el excampeón deberá someterse a una evaluación específica por parte de un cirujano maxilofacial antes de recibir autorización para volver a competir. Topuria no es el único afectado por las suspensiones médicas posteriores al UFC Freedom 250, aunque sí figura entre los nueve peleadores de la cartelera que han recibido los periodos de inhabilitación más largos.

La gran pregunta ahora es cuándo podrá volver. La suspensión de 180 días no significa necesariamente que Topuria vaya a regresar justo dentro de seis meses. De hecho, todo apunta a que su vuelta al octágono podría demorarse algo más. El hispanogeorgiano necesita recuperarse completamente de las fracturas orbitales y de la nariz, superar todas las evaluaciones médicas y volver a adquirir ritmo competitivo antes de plantearse una nueva pelea.

Noticias relacionadas

Si la recuperación avanza según lo previsto y su equipo opta por una estrategia prudente, el primer trimestre de 2027 aparece como un escenario mucho más realista para volver a verle dentro de una jaula. En cualquier caso, la prioridad ahora no es correr, sino curarse bien.