Ilia Topuria rompe su silencio y habla de su ruptura con Giorgina Uzcategui: "Uno no puede dejar de tomar las decisiones sin pensar en sus hijos"

El estreno de Los Topuria en HBO Max ha permitido escuchar por primera vez la versión de Ilia Topuria sobre su ruptura con Giorgina Uzcategui, con quien mantiene un complejo proceso legal que incluye una demanda de divorcio, una denuncia por malos tratos y un conflicto abierto por el régimen de visitas de su hija.

Aunque el contexto judicial continúa avanzando, el luchador centra su relato en el documental en el impacto emocional que ha tenido la separación y en cómo ha vivido la distancia respecto a sus hijos.

"A cada uno nos irá genial por caminos separados"

Topuria explica que la relación se deterioró por diferencias profesionales y vitales que terminaron afectando la convivencia. "Nos dimos cuenta que íbamos a progresar de forma separada, porque ella tenía aspiraciones a nivel profesional… A cada uno nos irá genial por caminos separados", afirma en la producción.

El luchador evita entrar en detalles sobre el conflicto legal, pero sí subraya que la ruptura fue inevitable y que su prioridad desde entonces ha sido proteger el bienestar de sus hijos.

La frase de su hijo que le cambió la perspectiva

Uno de los momentos más reveladores del documental llega cuando recuerda una conversación con su hijo mayor, Hugo. "Un día recibo la llamada y me dice ‘papá, ¿ya no estás con Giorgina?’… y me responde 'bueno, a veces el amor se acaba'", relata. Topuria asegura que esa frase le dio una claridad inesperada y reforzó su convicción de actuar pensando en el futuro de los pequeños.

Ese comentario, sencillo pero contundente, le hizo replantearse cómo estaba gestionando la separación y qué decisiones debía tomar a partir de entonces. Es en ese contexto donde Topuria formula una de las reflexiones más significativas del documental: "Uno no puede dejar de tomar las decisiones sin pensar en sus hijos". La frase aparece como una conclusión natural tras explicar cómo la mirada de su hijo le obligó a priorizar la estabilidad emocional de los pequeños por encima de cualquier conflicto adulto.

La distancia con sus hijos, su mayor herida

El campeón de UFC confiesa que lo más doloroso de todo el proceso ha sido la separación física de sus hijos. "Lo que más me ha agobiado de toda esta situación es no poder ver el despertar de mis hijos todas las mañanas", explica. El deportista sostiene que cualquier persona que haya atravesado un divorcio con menores entiende la dificultad de perder el entorno familiar cotidiano.

Aun así, afirma que no se arrepiente de las decisiones tomadas: "No me arrepiento de ninguna decisión que he tomado en mi vida, porque me ha traído a las dos personas que más amo. Tengo dos tesoros en mi vida, y nos esperan años inolvidables".

Un relato emocional en un momento clave

Mientras el proceso judicial continúa, con solicitudes de custodia compartida, desacuerdos sobre visitas y un futuro aún por resolverse, el documental ofrece por primera vez la perspectiva emocional del luchador.

Topuria opta por un discurso centrado en la paternidad, la responsabilidad y la necesidad de reconstruir su vida lejos del ruido mediático.