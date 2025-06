Ilia Topuria: "No me voy a retirar sin competir en España"

La confianza que transmite Ilia Topuria se percibe a tan solo unos pocos metros. SPORT estuvo presente en la atención a los medios españoles que el hispano-georgiano concedió en el 'Media Day' del UFC 317, y la conclusión es clara: todo está preparado para una noche histórica del 'Matador'.

"A Charles le veo muchas debilidades. A nivel profesional tiene muchos defectos. Esto no es nada personal, es a lo que nos dedicamos. Voy a sacar a la luz sus debilidades. ¿Vamos a ver el mismo Ilia? No existe otro Topuria. El Topuria de siempre va hacia delante", dijo el afincado en Madrid, que aspira a convertirse en el décimo doble campeón en la historia de la UFC.

Choque de titanes

"Oliveira no tiene nada que perder. Yo creo que lo que está diciendo es la verdad: va a intentar ir hacia delante en todo momento. Desde los primeros segundos, creo que va a intentar caminar hacia delante. Pero una cosa es lo que él quiere y otra la que conseguirá. Yo también quiero ir al paraíso, pero no quiero morirme."

Cartel del Topuria Oliveira / UFC

Ilia también tuvo palabras de agradecimiento para Aleksandre, su hermano y mano derecha en todos los campamentos. “Mi hermano es una pieza fundamental. Es como si yo mismo estuviese aconsejándome, esa es la confianza que le tengo. La conexión que tenemos no se puede igualar. Aunque no fuera mi hermano, su profesionalidad es muy alta. Es uno de los mejores entrenadores.” El 'Conquistador' estará en la esquina el próximo sábado para volver a guiar a su hermano pequeño a un nuevo hito.

Malas palabras para Tsarukyan

Para quien no tuvo buenas palabras fue para Arman Tsarukyan, el peleador de reemplazo para este 'Main Event', al que hace pocos días Topuria dedicó un tuit en 'X' escrito en georgiano.

“Traducirlo no queda igual de bien. No podía expresarme de la misma manera. Se lo puse en georgiano porque él nació ahí. Le dije la verdad: no puedes aceptar un corto aviso con dos de los mejores del mundo, que estamos física y mentalmente preparados. No sabes con quién te podría tocar. Si le toca enfrentarse a cualquiera de los dos, no viene con ninguna estrategia… a no ser que quiera limpiar sus cagadas anteriores. Igual le quieren tener fregando el suelo aquí. Yo creo que no le van a dar la oportunidad al título. No es un contendiente que merezca la pena. Yo, cuando tuve un error para marcar el peso, me castigaron.”

Arman Tsarukyan, reemplazo del Topuria Oliveira / TSARUKYAN/INSTAGRAM

Otro 'enemigo' por el que fue preguntado fue Islam Makhachev, quien también tomó la decisión de subir de división en busca de la doble corona. Sobre un posible combate entre ellos en las 155 libras, dijo: "Si pierde, no le doy nada. Que se ponga en la cola."

UFC España se complica

“Siempre me motiva ver tantos españoles apoyándome antes del combate, y siempre se agradece. El que me conoce sabe que yo siempre sueño a lo grande", sentenció. "Siempre me alegra y me motiva poder ver a tantos españoles apoyándome antes de los combates. El que me conoce sabe que yo siempre sueño a lo grande. Al principio me tachan de loco y luego se dan cuenta de que en realidad no soy tan loco. Mucha gente necesita ver para creer, y yo creo y luego lo veo."

Charles Oliveira y Topuria se enfrentarán / UFC

Sobre un posible UFC en España: "Lo único que sé es que están negociando un nuevo contrato y quieren vender que, cuando lleven un evento a Europa, sea con el prime time de ese país, no con el de Estados Unidos, para que lo cuadren aquí. Ese ha sido el mayor problema. Si yo lo hubiese empujado, seguramente hubiésemos tenido un UFC en España, pero a las cuatro o cinco de la mañana, y creo que nadie hubiese disfrutado el evento en su máxima calidad. Tampoco es algo que quisiese hacer, tener a todos los niños levantándose a las cuatro o cinco de la mañana. No me parece lo correcto. Me ha tocado esperar. No me voy a retirar del deporte sin competir en España."

Uno de los grandes cambios para Ilia Topuria en este training camp ha sido dejar atrás los recortes de peso infernales del peso pluma. "Dos mundos diferentes. Estas 10 libras de más me han dado vida. He podido disfrutar muchísimo más este campamento que los anteriores. Lo he dicho en otras ocasiones: en algún punto, estaba empezando como a odiar el deporte por los recortes de peso. Lo estaba pasando muy mal, sentía dentro de mí que tenía que tomar una decisión, y cambié de peso."