Ilia Topuria, regreso inminente: "Pronto será oficial"

El regreso de Ilia Topuria al octágono se está cocinando a fuego lento. El luchador español no combate desde el pasado mes de octubre, cuando derrotó en tres asaltos al estadounidense Max Holloway, invicto por KO hasta la cita con el español en el UFC 308 disputado en Abu Dhabi.

"La próxima semana"

Los seguidores de Topuria aguardan y desesperan por ver al hispanogeorgiano en el fragor de la batalla, una expectativa que puede tener los días contados, tal y como ha indicado el propio luchador en el podcast 'Full Send'. "De momento no quiero decir nada porque la UFC me ha pedido que no anuncie públicamente el próximo combate. Espero que en los días venideros se haga ya oficial. Quizás la próxima semana tendremos novedades al respecto", aseveró el menor de los hermanos Topuria.

Aleksandre, Ilia y los hermanos Climent celebran el triunfo / ILIA TOPURIA /INSTAGRAM

¿Quién será su rival?

Los rumores se han disparado a raíz de las manifestaciones de Ilia Topuria. Todavía no se sabe en qué disciplina luchará 'El Matador', ahora en la categoría de peso pluma. Islam Makhachev declaró recientemente que no tiene intención de enfrentarse al español ya que no pretenden bajar de peso ligero. "No voy a darle una oportunidad de inmediato porque no hizo todo el trabajo que tenía que hacer en su categoría de peso", confirmó recientemente el ruso.

De hecho, Makhachev acusó a Topuria de haber engordado por la "buena vida" y de ahí que quiera subir de categoría. "Solo tiene una defensa. Escuché que está teniendo problemas con los cortes de peso, ya no puede mantenerse en peso pluma. Supongo que ganó grasa por la buena vida, quiere dejar el cinturón y subir de división", concluyó.

Otro de los nombres que han surgido es el de Volkanovski. Bo Nickal, peleador del peso medio, dejó entrever hace unos días que la revancha está prácticamente cerrada y será en el Kaseya Center de Miami, feudo de los Heat de la NBA.

La decisión final está cada vez más cerca. Dana White y los 'matchmakers' de la UFC tienen previsto un retorno a lo grande de Ilia Topuria, que, recordemos, cuenta por ganados todos sus combates hasta la fecha (16-0).