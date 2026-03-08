¡Ilia Topuria peleará con Justin Gaethje en la Casa Blanca! La UFC lo hace oficial

Ilia Topuria (17-0) será la gran estrella del evento más importante de la UFC en 2026. ‘El Matador’ se enfrentará a Justin Gaethje (27-5) el próximo 14 de junio en el combate estelar del UFC Casa Blanca, un duelo que servirá para unificar los cinturones absoluto e interino del peso ligero.

Con este anuncio se confirma el regreso más esperado dentro de la promotora. Topuria, que el pasado mes de junio se convirtió en doble campeón, es hoy una de las figuras más grandes de la UFC junto a Islam Makhachev y Alex Pereira, los tres grandes nombres de la compañía de Dana White.

El hispanogeorgiano buscará realizar su primera defensa del cinturón de las 155 libras ante uno de los noqueadores más temidos en la historia reciente de las MMA. Gaethje es el actual campeón interino del ligero tras derrotar a Paddy Pimblett el pasado enero en una guerra a cinco asaltos, logrando ese estatus por segunda vez en su carrera. Para ‘The Highlight’ será además su tercera oportunidad de conquistar el título indiscutido de la división, después de caer anteriormente ante Khabib Nurmagomedov y Charles Oliveira.

El choque entre Topuria y Gaethje encabezará el UFC Casa Blanca, un evento sin precedentes que llevará la mayor liga de MMA del planeta al edificio político más emblemático del mundo para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos. En el combate coestelar, Alex Pereira y Ciryl Gane se enfrentarán por el cinturón interino del peso pesado. 'Poatan' dejó vacante su cinturón del semipesado y busca dominar también la categoría completa ante el francés.

A POR OTRA LEYENDA

Topuria buscará añadir otro nocaut a su espectacular racha y dormir a otra leyenda del deporte. El campeón viene de firmar tres victorias históricas ante Alexander Volkanovski y Max Holloway en el peso pluma, y Charles Oliveira en el ligero. Gaethje, por su parte, llega con 37 años y un balance de 10-5 en la UFC, además de 19 triunfos por KO en su carrera profesional. El estadounidense intentará lo que nadie ha conseguido hasta ahora: arrebatarle el invicto a un Topuria que, sobre el papel, parece superior en todas las áreas del combate.

Ilia, uno de los once elegidos que ha conseguido ostentar dos cinturones en la mejor promotora del planeta, tendrá el dudoso honor de poder noquear a un héroe norteamericano enfrente al presidente Donald Trump, íntimo de Dana White, en el día de su cumpleaños. El próximo 14, la Casa Blanca se pondrá patas arriba para albergar una cartelera histórica. Sean O'Malley se medirá a Zahabi y Mauricio Ruffy tratará de noquear a otro local como Michael Chandler, otro de los grandes representantes de la nación estadounidense en el octágono.