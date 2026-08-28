Ilia Topuria (29 años): "Siempre fui un niño al que no le gustaban las confrontaciones en la calle, pero a veces tienes que enfrentarte a ese tipo de situaciones, y sentía miedo"

Ilia Topuria (Halle, Alemania, 1997) es uno de los luchadores de artes marciales mixtas más populares del momento. El hispanogeorgiano compite en la división de peso ligero en la Ultimate Fighting Championship (UFC), donde ha sido campeón mundial de peso ligero y campeón mundial de peso pluma.

En la actualidad, Topuria se encuentra en la primera posición del ránking de peso ligero y el quinto en la categoría libra por libra. El peleador es el primer invicto en convertirse en doble campeón en la historia de la UFC, y el décimo en conseguir dos títulos al mismo tiempo.

Topuria con su madre, Inga / Instagram

Ilia es hijo de padres georgianos, y aunque nación en Alemania, se mudó a Georgia a los siete años. A este respecto, Topuria se sinceró en el pódcast 'Charlas Adictivas' sobre aquellos años: "Vivíamos en Georgia. Estudiábamos en un colegio allí, y cualquiera que conozca la cultura de nuestro país sabe que es dura".

Según el deportista, en el centro educativo había "una confrontación constante" entre los niños de la clase. Por este motivo, Topuria no tenía otra opción que defenderse: "Nos acosaban en la escuela. Había constantes enfrentamientos con los chicos, y muchas veces tenías que defenderte".

Ilia Topuria, campeón del mundo de la UFC / EFE

A pesar de ello, no era una situación nada agradable para el actual peleador de la UFC. "Siempre fui un niño al que no le gustaban las confrontaciones en la calle, pero a veces tienes que enfrentarte a ese tipo de situaciones, y sentía miedo", afirmó en la entrevista.

En este contexto, Topuria resalta la dificultad de gestionar estos problemas en la infancia: "Cuando eres pequeño, no sabes qué está bien, qué está mal, cómo defenderte o a quién acudir". Además, el atleta insiste en que no era una situación agradable. "Yo siempre fui un niño al que no le gustaba la confrontación en la calle; me gustaba el deporte", aclaró en el pódcast.

Durante otro momento de la charla, Ilia reflexionó sobre su aquella etapa y lo resumió de forma contundente con pocas palabras: "Tenía miedo". Según explicó, se trataba de un miedo que aparecía en su rutina diaria, como cuando los niños más mayores podían intimidarle en el recreo.

Con esta presión en su vida cotidiana, la sensación de sentirse "inferior" condicionó la forma de relacionarse con el resto. Un duro testimonio que refuerza la importancia de mantener un entorno seguro en la infancia. Como él mismo reconoce, se trata de una etapa en la que no sabía "cómo defenderse" ni "a quién acudir" ante las posibles agresiones de otros compañeros.