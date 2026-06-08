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Ilia Topuria, luchador de la UFC (29 años): "Mi padre empezó a fantasear conmigo y me hizo creer en mí cuando nadie lo hacía"

'El Matador' aseguró que al principio no tenía talento

Ilia Topuria

Ilia Topuria / EFE

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Andrea Riera

Andrea Riera

A finales de noviembre, Ilia Topuria decidió retirarse temporalmente para resolver asuntos personales. Ahora, tras casi un año alejado de la competición, el próximo domingo 14 de junio tiene una cita importante en el UFC Casa Blanca, donde se enfrentará a Justin Gaethje para defender el cinturón del peso ligero.

El luchador nació en Halle (Alemania), aunque a los siete años se mudó a Georgia junto a su familia, de origen georgiano. Durante su adolescencia, sus padres se separaron y se trasladó a España, concretamente a Alicante, donde terminó de formarse y comenzó su carrera en las artes marciales mixtas.

'El Matador' explicó en 'El Hormiguero' que cuando empezó a competir nadie se fijaba en él, sino en su hermano, que era quien solía ganar los combates. Recordó que en aquella etapa no se veía con opciones de llegar lejos: "Yo no era nada talentoso, de hecho, siempre estaba resfriado, mocoso y flaco. Nadie se podía imaginar que me podría convertir en campeón del mundo".

Topuria, campeón del peso ligero

Topuria, campeón del peso ligero / UFC

También explicó que, cuando perdía en competiciones, su familia sentía cierta pena y llegó a proponerle que se dedicara a otras cosas. Aun así, él tenía claro que quería seguir y pedía más tiempo para poder mejorar y no rendirse tan fácil.

Topuria aseguró que el primer cambio que dio en su vida fue gracias a su padre: "La primera vez que el deporte apareció en mi vida yo empecé a soñar a lo grande. No tenía nada, siempre flaco y constipado, pero un día mi padre empezó a fantasear conmigo y me decía 'cuando el mundo conozca tu talento y vea todo lo que tienes, vas a evolucionar el mundo y el deporte'".

Esas palabras le hicieron cambiar por dentro y empezar a confiar en sí mismo: "Me hizo creer en mí. Ese fue el primer cambio importante que di en mi vida, que fue empezar a confiar en mí. Eso fue gracias a mi padre. Fue algo muy valioso que me dio".

Topuria sobre la báscula

Topuria sobre la báscula / EFE

También recordó cómo su padre siempre le hablaba con mucha ilusión sobre su futuro en la UFC, como si lo tuviera claro desde el principio: "Me hablaba con mucha pasión y me decía que cuando llegara a la UFC iba a revolucionar el mundo".

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Además, el luchador contó una frase que su padre todavía le repite cada vez que se ven, algo que a él no le hace mucha gracia: "Siempre que me ve me dice una cosa que no me gusta que me digan y es 'te lo dije'".

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