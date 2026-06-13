Ilia Topuria, sobre su hijo Hugo: "Me ve trabajar todos los días, si quiere, será el mejor del mundo"

El campeón de la UFC, Ilia Topuria, es un tipo familiar. El hispano-georgiano reflexionó en una entrevista con Vanitatis sobre la paternidad, la educación y la construcción del carácter de su hijo, Hugo (2019), en una entrevista en la que combina emoción y disciplina, dejando ver cómo intenta trasladar sus valores dentro y fuera del deporte.

En un momento especialmente importane, donde el luchador competirá en la Casa Blanca, recordamos una anécdota familiar. Topuria explicó en una entrevistat su 'feeling' con su hijo. “Papá, me dice mucha gente que nos parecemos. Y me gusta”, dice.

Un futuro prometedor

La figura paterna de Topuria es muy importante para ambos, más aún tras ese ausencia en la infanica de Ilia. También habla de sus expectativas como padre y del potencial que ve en su hijo: "Me imagino a mi hijo de mayor. Si él quiere tiene las capacidades de ser el mejor. De verdad que es muy bueno. Tiene todas las habilidades y capacidades. Dependerá de él", dijo con una sonrisa. En su discurso se percibe la idea de que el talento debe ir acompañado de decisión personal.

En esa misma línea, subraya la importancia del entorno y la mentalidad en el desarrollo del niño: "Yo le puedo crear un ambiente bueno para ser el mejor del mundo, pero dependerá de su mente. Es un niño que tiene muy buenos valores, tiene una mentalidad muy buena, humilde, educado y es lo que yo veo desde los ojos de padre", continúa, remarcando la responsabilidad individual que siente el luchador.

La mentalidad de su hijo

La entrevistadora le plantea entonces una cuestión sensible sobre la ausencia paterna por su carrera deportiva: "¿Cuando eres pequeño, como se le explica a un niño tan pequeño que su padre estará fuera de casa?", preguntaba la entrevistadora. A lo que él responde desde una visión de ejemplo y coherencia: "La mejor forma de inspirar a los demás es dando ejemplo", respondía Topuria.

El deportista amplía esa idea explicando cómo su rutina diaria influye directamente en su hijo: "Me ve trabajar todos los días, ve mi rutina. Si quieres ver algo parecido, ya sabes lo que tienes que hacer. Si eres más inteligente que yo. Si tienes más habilidades, aprendes de ti". Con ello refuerza la idea del aprendizaje basado en la observación.

Topuria dejó también un mensaje centrado en el esfuerzo como valor innegociable en la educación. "Una cosa que siempre le digo a él, podemos negociar todo lo que quiera, lo único que no es, es el esfuerzo y seguir mejorando. No significa que su avance personal se termine ahí. Existe la lectura y muchísimas formas", contó.

Noticias relacionadas

La madrugada del domingo, el gran enfrentamiento contra Gaethje en el UFC Casa Blanca.